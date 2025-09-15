Real podjął kroki ws. Huijsena. Hiszpański gigant bardzo na to liczy

Real Madryt liczy na to, że kara dla Deana Huijsena zostanie anulowana. Jak podaje hiszpańska Marca, Królewscy są przekonani, że obrońca będzie mógł zagrać w następnym meczu ligowym.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Dean Huijsen

Real przekonany, że kara zostanie anulowana

Real Madryt złożył odwołanie po czerwonej kartce, którą zobaczył Dean Huijsen w spotkaniu z Realem Sociedad. Klub uważa, że decyzja arbitra Jesusa Gila Manzano była błędna.

Faul młodego obrońcy nie uniemożliwiał rywalowi wyjścia sam na sam z bramkarzem, ponieważ do akcji mógł zdążyć Eder Militao. Biorąc także pod uwagę dystans do pola karnego i ustawienie piłkarza nie była to klarowna sytuacja na zdobycie gola.

Hiszpański gigant jest przekonany, że kara zostanie wycofana. Komisja sędziowska przyznała się już do błędu. Zawieszony ma zostać arbiter VAR, Jorge Figueroa Vazquez.

Nie zareagował on bowiem na tę kontrowersyjną sytuację i nie wezwał głównego sędziego do ponownej analizy sytuacji. W związku z tym działacze Los Blancos wierzą, że ostatecznie sprawa rozstrzygnie się po ich myśli.

Jeśli zawieszenie zostanie anulowane Huijsen będzie mógł zagrać w najbliższym ligowym spotkaniu z Espanyolem. Xabi Alonso z pewnością chce, żeby 20-latek był do jego dyspozycji i pomógł w walce o kolejne punkty drużynie, która obecnie po czterech kolejkach jest liderem La Liga. W międzyczasie Królewskich we wtorek czeka starcie w Lidze Mistrzów przeciwko Olympique Marsylia.

