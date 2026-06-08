Barcelona obserwuje perełkę Porto. To byłby kosztowny ruch

DiaEsportivo / Alamy Na zdjęciu: Rodrigo Mora

Rodrigo Mora celem transferowym Barcelony

FC Barcelona kilka dni temu potwierdziła sprowadzenie Anthony’ego Gordona z Newcastle United za kwotę 80 milionów euro. Na tym jednak aktywność Dumy Katalonii na rynku transferowym prawdopodobnie się nie zakończy. Mistrzowie Hiszpanii planują jeszcze kilka ruchów, które mają wzmocnić zespół już przed nadchodzącym sezonem. Jednocześnie klub z La Ligi coraz uważniej myśli o długoterminowej przyszłości i monitoruje młodych zawodników, którzy mogliby w kolejnych okienkach transferowych zasilić drużynę z Camp Nou.

Jak informuje Gabriel Sans na łamach dziennika „Mundo Deportivo”, jednym z piłkarzy znajdujących się pod obserwacją Barcelony jest Rodrigo Mora z FC Porto. Katalończycy od dłuższego czasu śledzą rozwój 19-letniego pomocnika i nie wykluczają podjęcia starań o jego transfer w przyszłości. Młody Portugalczyk zbiera bardzo dobre recenzje od klubowych skautów, którzy wysoko oceniają jego potencjał. Ewentualna transakcja nie należałaby jednak do łatwych, ponieważ w kontrakcie zawodnika znajduje się klauzula odstępnego wynosząca aż 70 milionów euro.

Rodrigo Mora, którym interesują się również Real Madryt, PSG oraz Liverpool, jest wychowankiem FC Porto. Do pierwszego zespołu został włączony w lipcu 2024 roku i od tego czasu regularnie potwierdza swój talent. W barwach drużyny Smoków rozegrał łącznie 79 spotkań, zdobył 16 bramek i zanotował 6 asyst. Jego umowa z portugalskim gigantem obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, dlatego Porto znajduje się w bardzo komfortowej pozycji negocjacyjnej, nie musząc spieszyć się ze sprzedażą swojej młodej gwiazdy.