Man United poluje na gwiazdę Realu. Mourinho podjął decyzję

Aurelien Tchouameni był łączony z transferem do Manchesteru United. Gwiazdor Realu Madryt nigdzie się jednak nie wybiera. Jego odejście blokuje Jose Mourinho, który chce stawiać w kolejnym sezonie na Francuza - informuje "The Sun".

Domenico Cippitelli / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Tchouameni celem Man United. Mourinho na to nie pozwoli

Manchester United tego lata planuje kompletnie przebudować środek pola i sprowadzić nawet trzech zawodników do tej formacji. Nadrzędnym celem jest zastąpienie Casemiro, który opuścił Old Trafford po wygaśnięciu umowy. Wszystko wskazuje na to, że nabytkiem angielskiego giganta będzie Ederson z Atalanty Bergamo, w temacie którego już się dogadano. To natomiast dopiero początek działań Czerwonych Diabłów.

Manchester United celuje wysoko, a świadczy o tym chęć sprowadzenia jednej z gwiazd Realu Madryt. Na liście życzeń znajduje się nazwisko Aureliena Tchouameniego. W obliczu konfliktu z Federico Valverde jego przyszłość na Santiago Bernabeu stanęła pod znakiem zapytania, co chciała wykorzystać trzecia siła minionego sezonu Premier League. Problem w tym, że o odejściu Francuza nie chce słyszeć Jose Mourinho.

Portugalczyk, który przejmie stery po Alvaro Arbeloi, podejmuje pierwsze decyzje kadrowe. „the Sun” ujawnia, że zamierza on stawiać na Tchouameniego, zatem ten nie trafi na listę transferową. Dla Francuza priorytetem pozostawało dotąd kontynuowanie kariery w stolicy Hiszpanii, więc to rozwiązanie oczywiście mu odpowiada. Manchester United natomiast będzie musiał skupić się na innych kandydaturach.

Do przeprowadzki na Old Trafford przymierzani są między innymi Carlos Baleba, Adam Wharton, Elliot Anderson, Sandro Tonali czy Bruno Guimaraes.