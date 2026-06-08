Mourinho wskazał wielką słabość Realu. Oczekuje rewolucji

19:31, 8. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Marca

Jose Mourinho uważa, że Real Madryt bez rewolucji w defensywie nie będzie w stanie grać o najwyższe cele. To jego zdaniem największy problem obecnej drużyny - ujawnia "Marca".

Jose Mourinho
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PressFocus Na zdjęciu: Jose Mourinho

Konate i Dumfries nie wystarczą. Mourinho chce kolejnych obrońców

Real Madryt wkrótce ogłosi transferu Ibrahimy Konate oraz Denzela Dumfriesa. Ten pierwszy zapowiada się na nowego lidera formacji i docelowego następcę Antonio Rudigera, natomiast drugi będzie rywalem Trenta Alexandra-Arnolda. Jose Mourinho to nie wystarcza – oczekuje sprowadzenia jeszcze przynajmniej dwóch defensorów.

Zdaniem Portugalczyka to właśnie formacja obronna jest największą bolączką klubu i przyczyną niepowodzeń w ostatnich dwóch sezonach. W obliczu licznych kontuzji trenerzy musieli kombinować i wystawiać zawodników na swoich nienominalnych pozycjach, co oczywiście negatywnie wpływało na osiągane wyniki. Mourinho domaga się więc szerokiej i jakościowej kadry, tak aby mieć pełen wachlarz możliwości, w zależności od potrzeb w konkretnym momencie.

Z tego właśnie powodu Konate najprawdopodobniej nie będzie jedynym stoperem, jakiego w tym okienku sprowadzi Real. Mourinho liczy na pozyskanie jeszcze jednego piłkarza światowego formatu. Dodatkowo, oczekuje rywala dla Alvaro Carrerasa, a więc lewego obrońcy. W tym kontekście spogląda przede wszystkim na kandydatury Josko Gvardiola z Manchesteru City oraz Riccardo Calafioriego z Arsenalu.

Królewscy powinni zwieńczyć letnie okienko transferem do środka pola. To kolejny cel Mourinho, któremu brakuje w drużynie rozgrywającego z prawdziwego zdarzenia.

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