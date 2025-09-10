Real otrzymał propozycję wymiany. Gigant zaoferował gwiazdę za pomocnika

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Dani Ceballos mógł trafić do Olympique Marsylia

Dani Ceballos był bliski odejścia z Realu Madryt, lecz transfer nie doszedł do skutku. Zawodnik hiszpańskiego giganta miał przenieść się do Olympique Marsylia. Obie strony doszły już do porozumienia w sprawie wypożyczenia z opcją wykupu, ale w ostatniej chwili piłkarz zmienił zdanie i cała operacja legła w gruzach.

Według doniesień mediów Francuzi początkowo chcieli rozwiązać sprawę w inny sposób. Klub zaproponował wymianę, w ramach której do Los Blancos miałby trafić Adrien Rabiot. Królewscy jednak szybko odrzucili tę ofertę, ponieważ nie widzieli miejsca dla 30-letniego pomocnika w swoim składzie. Ostatecznie trafił on do Milanu.

Władze Realu obawiały się także wpływu otoczenia Rabiota na szatnię. W ten sposób temat potencjalnego sprowadzenia Francuza został zamknięty i kontynuowano rozmowy w sprawie klasycznego transferu.

Później jednak sam Ceballos zablokował swoje odejście, który zdecydował się pozostać na Santiago Bernabeu i walczyć o swoją szansę w zespole Xabiego Alonso.

Podczas minionego letniego okienka transferowego Hiszpan był także łączony z powrotem do Realu Betis oraz przenosinami do Juventusu. Mimo to zawodnik uznał, ze nie jest to jeszcze czas na przeprowadzkę.

