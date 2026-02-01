Real ogłosił skład na mecz z Rayo. Czas zbliżyć się do Barcelony

Real Madryt mierzy się dzisiaj w ramach ligi hiszpańskiej z Rayo. Faworytem są oczywiście Królewscy, ale patrząc na ich formę, trudno być pewnym zwycięstwa.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Real powalczy o zmazanie plamy z ostatniego meczu

Real Madryt z całą pewnością w tym sezonie radzi sobie poniżej oczekiwań kibiców oraz władz klubu. Wszyscy spodziewali się, że spore letnie transfery i ogromna moc ofensywy pozwoli nie tylko zdobyć mistrzostwo Hiszpanii, ale i odnieść sukces w Lidze Mistrzów. Na ten moment jednak wiele wskazuje, że wyciągniecie czegokolwiek z tej kampanii będzie piekielnie trudne, a może nawet niemożliwe.

W tabeli ligi hiszpańskiej Królewscy tracą co prawda tylko cztery punkty do Barcelony, ale patrząc na formę obu drużyn, trudno spodziewać się, że dojdzie do tzw. mijanki. Niemniej szanse są, a pierwsza okazja do tego, aby zbliżyć się do Dumy Katalonii już dzisiaj, gdyż o godzinie 14:00 zespół Alvaro Arbeloi podejmie Rayo. Los Blancos są faworytem, ale z pewnością nie będzie to łatwy mecz. Jest on jednak szansą do zmazania plamy z ostatniej potyczki w Lidze Mistrzów.

Oto oficjalny skład Realu Madryt na to spotkanie:

Real: Courtois – Valverde, Asencio, Huijsen, Camavinga – Tchouameni, Guler, Bellingham – Mastantuono, Mbappe, Vinicius

Zobacz także: Barcelona i Real prowadzą rozmowy z gwiazdorem Bayernu Monachium!