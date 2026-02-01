Barcelona i Real prowadzą rozmowy z gwiazdorem Bayernu Monachium!

Barcelona oraz Real Madryt to jedne z klubów, które prowadzą rozmowy z gwiazdorem Bayernu Monachium. Jest nim Dayot Upamecano, który wzbudza wielkie zainteresowanie, o czym informuje "TEAMtalk".

Barcelona, Real i nie tylko – trwają rozmowy z Upamecano

Barcelona w tym sezonie ma problemy przede wszystkim w grze obronnej. Nie jest tajemnicą, że Hansi Flick widziałby w swoim zespole przynajmniej jednego nowego defensora, który zwiększyłby jakość i rywalizację w tej formacji. Wiadomo jednak także, że finansowe problemy Dumy Katalonii raczej uniemożliwiają wielkie transfery i powodują, że należy skupić się raczej na graczach, którym wkrótce wygasają kontrakty.

Kimś takim jest Dayot Upamecano, a więc podstawowy obrońca Bayernu Monachium, który wzbudza wielkie zainteresowanie na rynku transferowym. Według informacji przekazanych przez serwis „TEAMtalk”, Barcelona oraz Real Madryt to jedne z kilku czołowych klubów w Europie, które prowadzą już rozmowy ws. transferu defensora. Na liście znajduje się bowiem także Liverpool oraz Inter.

Jednocześnie jednak sam Francuz ma na stole ofertę przedłużenia kontraktu z Bayernem Monachium, ten jednak coraz mocniej jest zaniepokojony skalą możliwości, które rysują się przed Upamecano. Dlatego też Die Roten dali do zrozumienia, że oferta aktualna będzie jeszcze tylko kilka tygodni.

Dayot Upamecano w tym sezonie rozegrał w sumie 26 spotkań i zdobył w nich jednego gola oraz zanotował jedną asystę. Łącznie dla Bayernu ma 178 występów. Wcześniej występował także m.in. z RB Lipsk. 27-letni reprezentant Francji wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 70 milionów euro.

