Real nie ucieka Barcelonie. Arbeloa komentuje sytuację Mbappe

Real Madryt nie poradził sobie z Osasuną i przegrał 1:2 w Pampelunie. Po ostatnim gwizdku Alvaro Arbeloa wypowiedział się na temat meczu i skomentował sytuację Kyliana Mbappe.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa (Osasuna - Real Madryt)

Real nie wykorzystał szansy. Mbappe „już odpoczął”

Barcelona ostatecznie nie musiała się obawiać wyniku rywalizacji Estadio El Sadar. Osasuna pokonała Real Madryt i Królewscy nie uciekli Blaugranie. Królewscy dali się zaskoczyć w 90. minucie. Mimo rozczarowującego występu Alvaro Arbeloa nie był przesadnie krytyczny wobec swoich zawodników:

– Nie jestem zdruzgotany tą porażką. W La Liga wciąż jest wiele meczów do rozegrania. Oczywiście trudno jest grać i w środę, i w niedzielę, ale takie są wymagania. Mam nadzieję, że ta przegrania nic dla nas nie znaczy, bo w środę znów czeka nas finał. W La Liga jest dużo meczów, nie da się wygrać wszystkich. Nie możemy panikować ani tracić nadziei – przyznał trener Los Blancos.

– Dzisiaj brakowało nam szybkości. Kiedy gra się przeciwko defensywom, które w których piłkarze są ustawieni blisko siebie, trzeba bardzo szybko przemieszczać piłkę, inaczej przeciwnikowi będzie bardzo łatwo się bronić. Przeciążyliśmy lewą stronę. Musimy też grać prawą stroną. Musimy stwarzać większe zagrożenie. Jeśli nie będziemy prezentować odpowiednio wysokiego poziom, każdy może nas pokonać – dodał Arbeloa.

Hiszpan wypowiedział się także na temat sytuacji największej gwiazdy zespołu. – Kylian Mbappe odpoczywał w meczu z Realem Sociedad. Kiedy czuje się gotowy, to gra – zakończył opiekun Madrytczyków.