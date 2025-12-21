Real namawia jednego z najlepszych trenerów świata. Po sezonie ma zastąpić Alonso

ZUMA Press, Inc./Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real próbuje przekonać Kloppa do pracy w zespole

Real Madryt musi szukać różnych opcji, bowiem obecna forma zespołu z pewnością jest daleka od optymalnej i takiej, której wszyscy kibice Los Blancos oczekiwali na starcie sezonu. Zespół bowiem ma problemy z równą, regularną grą na wysoki poziomie i biorąc po uwagę potencjał kadrowy, po prostu nie wykorzystuje pełnego potencjału. Do tego dochodzą także pewnego rodzaju scysje wokół zespołu, chociażby ta dotycząca sytuacji Viniciusa Juniora.

To wszystko prowadzi do licznych spekulacji na temat przyszłości Xabiego Alonso w Realu Madryt. Od jakiegoś czasu już wiadomo, że władze Królewskich rozważają opcję zastąpienia go innym szkoleniowcem. Jednym z kandydatów w ostatnim czasie był Zinedine Zidane. Teraz z kolei serwis „Defensa Central” przekazał, że Florentino Perez próbuje przekonać Jurgena Kloppa, aby po zakończeniu sezonu zastąpił Xabiego Alonso. Niemiec wcześniej odmówił Realowi pracy w ich zespole.

Jednak władze nie mają zamiaru się poddawać i według tych medialnych doniesień, Perez obiecał byłemu szkoleniowcowi Liverpoolu m.in. dwa wielkie nowe nabytki. Chodzi o środkowego obrońcę z najwyższej światowej półki, a także dobrego środkowego pomocnika, który zdynamizuje grę oraz popisze się kreatywnością w konstruowaniu akcji. To ma być jednym z czynników, który ma przekonać Klopp do poprowadzenia Realu.

