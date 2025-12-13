Klopp podjął decyzję ws. objęcia Realu Madryt

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Klopp odmówił Realowi. Klub nie chce spełnić jednego warunku

Obecnie sytuacja Realu Madryt jest bardzo napięta. Presja na Xabiego Alonso rośnie z każdym kolejnym meczem, a słabe wyniki tylko pogarszają atmosferę wokół zespołu. W związku z tym władze Los Blancos pracują nad znalezieniem potencjalnego następcy.

Jednym z najpoważniejszych kandydatów był Juergen Klopp. Szybko jednak okazało się, że ciężko będzie dojść do porozumienia z niemieckim szkoleniowcem. Klopp oczekiwał pełnej swobody w kwestii składu i transferów. Natomiast Real Madryt nie zamierza na to przystać.

Były trener Liverpoolu nie jest także przekonany do objęcia zespołu w trakcie sezonu. Problemy w szatni i napięty terminarz sprawiają, że przejęcie drużyny w takim momencie mogłoby być zbyt dużym ryzykiem. Niemiec miał uznać, że taki krok mógłby zaszkodzić jego renomie. Real szuka więc innych opcji. Jednym z faworytów pozostaje Zinedine Zidane, który dobrze zna klub i jego realia.

