Franco Mastantuono z Realu ujawnił swojego idola. Reakcja Xabiego Alonso mówi wszystko

20:30, 18. sierpnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Marca

Franco Mastantuono pozwolił sobie na kilka pochlebnych opinii na temat Lionela Messiego, co mogło nie spodobać się kibicom Realu Madryt. Xabi Alonso zabrał głos na ten temat.

Xabi Alonso
fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso o komentarzach na temat Lionela Messiego

Franco Mastantuono ostatnio wprost stwierdził, że Lionel Messi to najlepszy piłkarz na świecie. – Jestem Argentyńczykiem i według mnie on jest najlepszy – mówił zawodnik Realu Madryt, co nie spodobało się środowisku Królewskich, w tym kibicom. Tymczasem w rozmowie cytowanej przez „Markę” na ten temat wypowiedział się trener Xabi Alonso.

– Rozumiem, dlaczego jego ulubionym piłkarzem jest Messi. Jest Argentyńczykiem i nie jestem tym zaskoczony. Jak możemy mu powiedzieć, kto ma być jego ulubionym piłkarzem? – pytał retorycznie Hiszpan.

– Kiedy pierwszy raz rozmawiałem z Franco, byłem zaskoczony jego charakterem. Miał zaledwie 17 lat i wydawał się bardzo pewny siebie. Nie bał się zrobić kroku i przejść do Realu Madryt. Widać jego dojrzałość, determinację i zalety. Bardzo szybko wpasuje się w drużynę – kontynuował Xabi Alonso.

– Może dostać szansę gry już jutro. Wniesie do naszej gry jakość i energię, dobrze pracuje w obronie i ma dobrą szybkość – zaznaczył trener.

– Ma argentyńską twardość i świetną lewą nogę do stałych fragmentów gry oraz wykańczania podań. Jest na bardzo dobrym poziomie – podsumował Xabi Alonso.

Madrycka ekipa we wtorek, 19 sierpnia, zmierzy się z Osasuną w ramach pierwszej kolejki La Liga. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00. Real zamierza odpowiedzieć na zwycięstwo FC Barcelony, która pokonała Mallorkę (3:0).

