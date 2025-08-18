Franco Mastantuono pozwolił sobie na kilka pochlebnych opinii na temat Lionela Messiego, co mogło nie spodobać się kibicom Realu Madryt. Xabi Alonso zabrał głos na ten temat.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso o komentarzach na temat Lionela Messiego

Franco Mastantuono ostatnio wprost stwierdził, że Lionel Messi to najlepszy piłkarz na świecie. – Jestem Argentyńczykiem i według mnie on jest najlepszy – mówił zawodnik Realu Madryt, co nie spodobało się środowisku Królewskich, w tym kibicom. Tymczasem w rozmowie cytowanej przez „Markę” na ten temat wypowiedział się trener Xabi Alonso.

– Rozumiem, dlaczego jego ulubionym piłkarzem jest Messi. Jest Argentyńczykiem i nie jestem tym zaskoczony. Jak możemy mu powiedzieć, kto ma być jego ulubionym piłkarzem? – pytał retorycznie Hiszpan.

– Kiedy pierwszy raz rozmawiałem z Franco, byłem zaskoczony jego charakterem. Miał zaledwie 17 lat i wydawał się bardzo pewny siebie. Nie bał się zrobić kroku i przejść do Realu Madryt. Widać jego dojrzałość, determinację i zalety. Bardzo szybko wpasuje się w drużynę – kontynuował Xabi Alonso.

– Może dostać szansę gry już jutro. Wniesie do naszej gry jakość i energię, dobrze pracuje w obronie i ma dobrą szybkość – zaznaczył trener.

– Ma argentyńską twardość i świetną lewą nogę do stałych fragmentów gry oraz wykańczania podań. Jest na bardzo dobrym poziomie – podsumował Xabi Alonso.

Madrycka ekipa we wtorek, 19 sierpnia, zmierzy się z Osasuną w ramach pierwszej kolejki La Liga. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00. Real zamierza odpowiedzieć na zwycięstwo FC Barcelony, która pokonała Mallorkę (3:0).

