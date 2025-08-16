Lewandowski skomentował fenomen Yamala i wyzwania Realu Madryt

Lamine Yamal to dzisiaj bez wątpienia jedna z największych gwiazd światowego futbolu. Ciekawym komentarzem w kontekście hiszpańskiego gracza podzielił się Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski o presji ciążącej na Realu Madryt

Lamine Yamal niedawno podpisał nowy kontrakt z FC Barceloną, dzięki któremu Katalończycy mogą korzystać z jego usług co najmniej do 2031 roku. Real Madryt natomiast marzy o pozyskaniu zawodnika o podobnym potencjale. Na ten temat kilka słów wypowiedział Robert Lewandowski, odnosząc się do wyzwań stawianych przez kibiców Królewskich.

– Oczywiście, że Real jest pod presją, żeby znaleźć kogoś takiego jak Lamine Yamal. Aczkolwiek nie sądzę, żeby to było możliwe. Lepiej iść własną drogą – przekonywał reprezentant Polski w rozmowie z ESPN.

– Oczywiście kibice wywierają presję: 'Musisz znaleźć naszego Lamine Yamala’. W każdym razie to niemożliwe, bo taki zawodnik nie rodzi się w każdym mieście i nie co roku. To zdarza się raz na 10 lat. To jak z Lionelem Messim i Cristiano Ronaldo – nie znajdziesz nikogo takiego jak oni, bo są wyjątkowi – dodał Lewandowski.

Lamine Yamal w poprzednim sezonie wystąpił w łącznie 55 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki, zdobywając w nich 18 bramek i notując 25 asyst. 18-latek znalazł się również w gronie kandydatów do prestiżowej nagrody Złotej Piłki 2025.

W sobotni wieczór drużyna Hansiego Flicka rozegra mecz pierwszej kolejki La Liga. Blaugrana zmierzy się na wyjeździe z Mallorką, a spotkanie rozpocznie się o godzinie 19:30.

