PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Tottenhamu

Pape Matar Sarr łączony z Bayernem i Realem

Bayern Monachium i Real Madryt nie tak dawno stoczyli znakomitą rywalizację w Lidze Mistrzów. Ostatecznie bilet do półfinału zgarnęli podopieczni Vincenta Kompany’ego. To może nie być koniec ich rywalizacji, ponieważ zespoły myślą o pozyskaniu tego samego zawodnika. „Football Insider” zdradza, że chodzi o Pape Matara Sarra z Tottenhamu Hotspur.

Obecnie nie jest znana przyszłość Senegalczyka w Londynie. Bayern Monachium oraz Real Madryt czekają na znak. Kluczowa w tej kwestii będzie pozostanie Tottenhamu Hotspur w Premier League. Jeśli zdołają się utrzymać, to pomocnik ma większe szanse na kontynuowanie gry w koszulce Kogutów. Natomiast jeśli dojdzie do spadku, to zawodnik zapewne trafi na listę transferową, a mistrzowie Niemiec i Królewscy będą mieli zielone światło.

Pape Matar Sarr nie tak dawno był łączony też z innym gigantem. Reprezentant Senegalu znajdował się w kręgu zainteresowań Paris Saint-Germain. Na ten moment paryżanie jednak nie liczą się w walce o pomocnika Spurs, ale sytuacja jeszcze może ulec zmianie. Nadchodzące tygodnie zapowiadają się niezwykle ciekawie dla losów przyszłości klubowej 23-latka.

W trwającej kampanii Pape Matar Sarr rozegrał 34 spotkania w koszulce Tottenhamu Hotspur. Senegalczyk zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.