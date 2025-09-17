Real Madryt w tarapatach. Wiadomo, ile potrwa przerwa Alexandra-Arnolda

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Od sześciu do ośmiu tygodni – tyle potrwa przerwa Alexandra-Arnolda

Real Madryt, choć zdobył komplet punktów na start Ligi Mistrzów, to zwycięstwo z Olympique Marsylią okupił kontuzją ważnego zawodnika. Już w 5. minucie musiał opuścić boisko ze względu na kontuzję. W środę rano przeszedł badania, które potwierdziły, że doszło do urazu mięśnia dwugłowego uda. Królewscy nie przekazali jednak, jak długo potrwa przerwa w grze obrońcy.

Z odpowiedzią przyszedł natomiast serwis Cope, który dotarł do informacji o długości absencji piłkarza. Ich zdaniem Trent Alexander-Arnold będzie niedostępny przez okres od sześciu do ośmiu tygodni. Oznacza to, że opuści aż dziesięć spotkań.

Alexander-Arnold na pewno nie zdoła wystąpić w najbliższych meczach ligowych z Espanyolem, Levante i Atletico Madryt. Ponadto prawdopodobnie ominie go także pierwsze w karierze El Clasico, czyli starcie z FC Barceloną. Na dodatek nie zagra z Kairatem Ałmaty i Juventusem w Lidze Mistrzów. Pod znakiem zapytania będzie też rywalizacja z byłym klubem, czyli Liverpoolem.

Lista spotkań, które opuści Trent Alexander-Arnold wg. serwisu Cope:

Espanyol

Levante

Atletico Madryt

Kairat Ałmaty

Villarreal

Getafe

Juventus

FC Barcelona

Valencia

Liverpool

Reprezentant Anglii trafił do Realu Madryt przed startem Klubowych Mistrzostw Świata. Jak dotąd rozegrał w klubie 10 spotkań, w których zanotował dwie asysty. Kontrakt z Los Blancos ma ważny do czerwca 2031 roku.