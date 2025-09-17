Alexander-Arnold kontuzjowany. Real Madryt wydał komunikat

Real Madryt potwierdził, że Trent Alexander-Arnold doznał kontuzji w meczu z Olympique Marsylią. U Anglika zdiagnozowano uraz mięśnia dwugłowego uda. Na ten moment nie wiadomo, kiedy wróci na boisko.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold z urazem mięśnia dwugłowego uda

Trent Alexander-Arnold nie będzie miło wspominał pierwszego meczu w Lidze Mistrzów w barwach Realu Madryt. Królewscy podejmowali przed własną publicznością Olympique Marsylia, lecz Anglik opuścił boisko w 5. minucie z powodu kontuzji. Na murawie zastąpił go Dani Carvajal, który na dwadzieścia minut przed końcem otrzymał czerwoną kartkę. Xabi Alonso i spółka mimo to wygrali (2:1).

W środę rano, czyli dzień po meczu Alexander-Arnold przeszedł obszerne badania. Real Madryt w południe wydał komunikat ws. stanu zdrowia prawego obrońcy. Okazuje się, że przez jakiś czas nie zobaczymy byłego piłkarza Liverpoolu na boisku. U 26-latka zdiagnozowano uraz mięśnia dwugłowego uda. Klub nie podał, jak długo zawodnik będzie wyłączony z treningów oraz spotkań.

Warto dodać, że to już druga kontuzja mięśniowa w tym sezonie. Alexander-Arnold ze względu na drobny uraz opuścił mecz z Paris Saint-Germain w Klubowych Mistrzostwach Świata. Niewykluczone, że tym razem przerwa w grze będzie nieco dłuższa.

Królewscy jak na razie mogą pochwalić się świetną formą na starcie sezonu. W rozgrywkach LaLiga odnieśli komplet czterech zwycięstw, dzięki czemu zajmują 1. miejsce w tabeli. W weekend czeka ich domowe spotkanie, a przeciwnikiem będzie Espanyol.