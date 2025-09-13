Real Madryt w sobotę odniósł zwycięstwo nad Realem Sociedad (2:1). Jednym z bohaterów rywalizacji był Kylian Mbappe. Po spotkaniu w kierunku Francuza ciepłe słowa skierował Aurelien Tchouameni.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni

Aurelien Tchouameni: Kylian Mbappe jest niesamowity

Real Madryt w sobotę mierzył się na wyjeździe z Realem Sociedad. Rywalizacja ułożyła się po myśli podopiecznych Xabiego Alonso, którzy zwyciężyli 2:1. Warto podkreślić, że Królewscy przez większą część meczu musieli radzić sobie w osłabieniu. Czerwoną kartkę otrzymał bowiem Dean Huijsen. Los Blancos jednak stanęli na wysokości zadania i utrzymali pozycję lidera rozgrywek La Ligi.

Po spotkaniu oczywiście media mogły przepytać zawodników jednej i drugiej drużyny. Jednym z piłkarzy, który stanął przed dziennikarzami był Aurelien Tchouameni. Francuz poświęcił chwilę Kylianowi Mbappe. Pomocnik skierował same superlatywy w kierunku kolegi z reprezentacji.

– Kylian Mbappe? Jest niesamowity. Ja oglądałem jego grę od wielu lat i teraz gra na bardzo wysokim poziomie. Z nim w zespole nasze szanse rosną w każdym meczu. On bardzo cieszy się grą z nami – powiedział Aurelien Tchouameni, cytowany przez serwis realmadryt.pl.

Kylian Mbappe od ponad roku reprezentuje barwy Realu Madryt. Dotychczas francuski gwiazdor rozegrał 62 spotkania w koszulce Królewskich. Statystyki 26-latka są imponujące. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 47 trafień, a także pięć asyst.