Real Madryt znowu niepokonany. Zabójcza forma Mbappe [WIDEO]

Real Madryt w sobotę po południu pokonał na wyjeździe Real Sociedad (2:1). Na listę strzelców po stronie Królewskich wpisali się Kylian Mbappe i Arda Guler. Goście przez prawie godzinę grali w dziesięciu, ponieważ czerwoną kartkę dostał Dean Huijsen.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Czerwona kartka, rzut karny i trzy gole – Real Madryt z kompletem punktów

Real Madryt kontynuuje serię zwycięstw w rozgrywkach La Liga. Po przerwie na reprezentacje podopieczni Xabiego Alonso udali się na wyjazd do San Sebastian, gdzie rywalizowali w 4. kolejce z Realem Sociedad. W trakcie spotkania nie brakowało emocji i kontrowersji. Jedną z nich była czerwona kartka, którą zobaczył Dean Huijsen. Wielu ekspertów uważa, że sędzia popełnił w tej sytuacji błąd.

Pierwsza bramka padła w 2. minucie, ale trafienie Ardy Gulera zostało anulowane przez VAR, ponieważ na spalonym znalazł się Kylian Mbappe. Francuz odkupił winy dziesięć minut później, gdy sam znalazł drogę do bramki rywala, wpisując się na listę strzelców.

CO ZA SZYBKOŚĆ! 💨 KYLIAN MBAPPE otwiera wynik meczu! 🎯



Francuz wykorzystał błąd piłkarzy z San Sebastian. #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/Z4fjMpljx0 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 13, 2025

Dwadzieścia minut później doszło do kluczowego momentu, ponieważ Dean Huijsen został wyrzucony z boiska. Hiszpan zdaniem sędziego faulował rywala, będąc ostatnim zawodnikiem Realu Madryt. Eksperci sugerują, że przewinienie nie zasługiwało na tak drastyczną karę, ponieważ niedaleko był jeszcze Eder Militao, który mógł powstrzymać zawodnika gospodarzy.

🔴 𝐂𝐙𝐄𝐑𝐖𝐎𝐍𝐀 𝐊𝐀𝐑𝐓𝐊𝐀 𝐃𝐋𝐀 𝐃𝐄𝐀𝐍𝐀 𝐇𝐔𝐈𝐉𝐒𝐄𝐍𝐀! 😱



W 33. minucie obrońca Realu Madryt kończy swój udział w tym spotkaniu. Co myślicie o decyzji arbitra? 🤔 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/45IvuzAP2D — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 13, 2025

Mimo gry w dziesięciu Real Madryt nie poprzestał na jednej bramce. Tuż przed przerwą wynik podwyższył Arda Guler. Turecki pomocnik wykorzystał podanie Kyliana Mbappe i bez problemów pokonał będącego między słupkami Alexa Remiro.

𝗞𝗢𝗦𝗠𝗜𝗖𝗭𝗡𝗔 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔 𝗞𝗬𝗟𝗜𝗔𝗡𝗔 𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘! 🔥 🤌



Grający w dziesiątkę Real Madryt podwyższa prowadzenie! ⚽ Czy to najlepsze wydanie Francuza w barwach Królewskich? ⚪ #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/kYGbsBjeiz — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 13, 2025

Sociedad próbował gonić wynik, ale ich wysiłki przerodziły się tylko w jednego gola. W 56. minucie ręką w polu karnym zagrał Daniel Carvajal, a do rzutu karnego podszedł Mikel Oyarzabal. Reprezentant Hiszpanii z łatwością wykorzystał podyktowaną jedenastkę.

𝗠𝗶𝗸𝗲𝗹 𝗢𝘆𝗮𝗿𝘇𝗮𝗯𝗮𝗹 𝘇 𝗿𝘇𝘂𝘁𝘂 𝗸𝗮𝗿𝗻𝗲𝗴𝗼! ⚽ 🎯



Legenda Realu Sociedad podłącza swój zespół do tej rywalizacji! Gospodarze przegrywają 1:2! 🔥#lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/yAt9f0dFzo — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 13, 2025

Przez pozostałą część gry wynik nie uległ zmianie. W związku z tym Real Madryt mógł świętować czwarte zwycięstwo z rzędu w lidze, umacniając się na fotelu lidera. Po 4. kolejkach mają 12 punktów, a bilans bramek wynosi 8:2.

Real Sociedad 1:2 Real Madryt (12′ Mbappe, 44′ Guler – 56′ Oyarzabal)