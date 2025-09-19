Real Madryt szykuje wielki powrót gwiazdy na derby z Atletico

Jude Bellingham wrócił do kadry Realu Madryt po dwóch miesiącach przerwy. Według „AS” celem pomocnika jest pełna gotowość na derby z Atletico, które odbędą się 27 września.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt planuje powrót Bellinghama na mecz z Atletico

Jude Bellingham znalazł się w kadrze Realu na mecz Ligi Mistrzów z Marsylią. Choć nie zagrał ani minuty, sama obecność w zespole była sygnałem, że Anglik jest bliski powrotu. 22-latek przeszedł w lipcu operację barku i pierwotnie miał wrócić dopiero w październiku. Dzięki intensywnej rehabilitacji udało mu się przyspieszyć proces leczenia.

Celem piłkarza i sztabu szkoleniowego jest pełna gotowość na derby Madrytu. Spotkanie z Atletico odbędzie się 27 września na stadionie Metropolitano i będzie jednym z kluczowych momentów początku sezonu. Trener Xabi Alonso liczy, że Bellingham nie tylko wystąpi, ale także odegra decydującą rolę.

Plan zakłada, że pomocnik otrzyma pierwsze minuty w ligowym starciu z Espanyolem, a następnie zwiększy obciążenia w meczu przeciwko Levante. Stopniowe wprowadzanie ma zapewnić odpowiedni rytm i przygotować go do intensywnego spotkania z lokalnym rywalem.

Powrót Bellinghama rodzi pytania o ustawienie Realu. Carlo Ancelotti wykorzystywał Anglika jako ofensywnego pomocnika, co pozwalało mu regularnie zdobywać bramki. Alonso widzi go jednak w roli pomocnika grającego głębiej, bliżej środka pola.

To z kolei oznacza trudne wybory personalne. Federico Valverde i Aurelien Tchouameni są nie do ruszenia, a Arda Guler spisuje się znakomicie. Aby znaleźć miejsce dla Anglika, trener może przesunąć Gulera na skrzydło i poświęcić jednego z nominalnych skrzydłowych – Franco Mastantuono lub Brahima Diaza.

