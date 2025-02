Real Madryt przeniesie się do Serie A? Sensacyjny scenariusz jest możliwy

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt opuści La Liga? Mógłby zagrać w Serie A

Real Madryt w ostatnim czasie nie ma najlepszych relacji z władzami La Liga. Przede wszystkim głośno było o sędziowaniu w Hiszpanii, które według Królewskich wymaga znaczącej poprawy. Sytuacja zaostrzyła się jeszcze bardziej po ostatnim meczu Los Blancos z Osasuną (1:1). W trakcie tego spotkania Jude Bellingham otrzymał czerwoną kartkę za dyskusję z arbitrem.

Kataloński Sport twierdzi, że Real Madryt jest rozzłoszczony do tego stopnia, że może rozważyć zmianę ligi. W grę wchodzą trzy kierunki – Serie A, Ligue 1 oraz Bundesliga. Dołączenie Królewskich do tych rozgrywek na pewno podniosłoby poziom sportowy, ale oprócz tego mogłoby zagwarantować Realowi nowe wpływy finansowe.

WIDEO: Absurdalnie wysokie ceny piłkarzy Realu Madryt

Przeniesienie się do innej ligi to trudne zadanie, ale nie jest niemożliwe. Najpierw Real Madryt musiałby się zwrócić do FIFA z prośbą o zmianę rozgrywek. Jeśli światowa federacja wyraziłaby zgodę, to następnie wszystko zależy od UEFA, z którą jednak Los Blancos nie mają najlepszych relacji. Oczywiście wynika to z planu Florentino Pereza dotyczącego utworzenia Superligi.

Dziennikarz Alejandro Alcazar pisze na łamach Sportu, że Real czuje się wyjątkowo pokrzywdzony przez system. Królewscy mają uważać, że są gorzej traktowani niż inne drużyny, a przede wszystkim w kwestii sędziowania.