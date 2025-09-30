Alonso reaguje na problemy Realu. W grę wchodzi wielka zmiana!

Real Madryt ma poważne problemy kadrowe, a w dodatku przegrał kluczowy mecz z Atletico Madryt. Xabi Alonso szuka rozwiązania i planuje zmienić formację - twierdzi COPE.

fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Xabi Alonso

Carvajal i Alexander-Arnold wypadli z gry. Alonso może zmienić formację

Real Madryt pod wodzą Xabiego Alonso dobrze funkcjonował od początku sezonu. Choć gra nie zawsze była idealna, zgadzały się przede wszystkim wyniki – sześć kolejnych zwycięstw w La Lidze. Pierwsza porażka przydarzyła się dopiero w sobotę, kiedy to Królewscy rywalizowali z Atletico Madryt w prestiżowych derbach stolicy Hiszpanii. To starcie zakończyło się sensacyjnym pogromem, gdyż ekipa Diego Simeone wygrała aż 5-2.

To sygnał ostrzegawczy dla piłkarzy i sztabu szkoleniowego Realu. Przed nimi jeszcze wiele pracy, aby znów walczyć o najwyższe cele. Podczas derbowego meczu z murawy zszedł Dani Carvajal, który nabawił się kontuzji. Nieoficjalnie mówi się o kilku tygodniach przerwy, co dla Alonso jest dodatkowym problemem, gdyż wcześniej wypadł już Trent Alexander-Arnold.

Na bazie ostatniej porażki oraz kłopotów kadrowych, hiszpański trener planuje poważną zmianę na najbliższy mecz w Lidze Mistrzów. Real może zagrać w formacji z trzema środkowymi obrońcami, wahadłowymi oraz trójką ofensywnych piłkarzy. To ustawienie przyniosło Alonso znakomite dwa sezony w Bayerze Leverkusen.

Jeśli faktycznie dojdzie do tej zmiany, na wahadłach mają wystąpić Federico Valverde oraz Fran Garcia. Alvaro Carreras zostanie jednym z trzech środkowych defensorów, gdzie był już sprawdzany w ostatnim czasie.