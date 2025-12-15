Real Madryt pod ostrzałem. Wybór następcy Alonso wywołał burzę

18:14, 15. grudnia 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Mundo Deportivo

Real Madryt znów żyje tematami poza boiskowymi, mimo ostatniego zwycięstwa z Alaves. W Hiszpanii coraz głośniej mówi się o przyszłości Xabiego Alonso, a nazwisko Alvaro Arbeloi wywołało ostrą i niespodziewaną reakcję.

Xabi Alonso
Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Arbeloa może zastąpić Xabiego Alonso w Realu

Real Madryt w ostatnich dniach mierzy się z rosnącą presją wokół pozycji Xabiego Alonso. Mimo zwycięstwa z Alaves temat ewentualnego następcy trenera nie zniknął. Został tylko odłożony w czasie. Wśród nazwisk najczęściej wymieniany jest Alvaro Arbeloa, obecny szkoleniowiec Real Madryt Castilla.

Antonio Romero z Cadena SER w programie El Larguero ostro skrytykował tę kandydaturę i przypomniał zachowanie Arbeloi z czasów pracy z Jose Mourinho. – W erze Mourinho Arbeloa zostawił wielu kolegów na lodzie, by przypodobać się trenerowi i śmiać się z jego żartów – stwierdził dziennikarz.

Real Madryt według Romero od lat traktuje Arbeloe w szczególny sposób. – Od tamtego okresu jest pupilkiem prezydenta i dlatego jest tak mocno promowany – dodał, jasno sugerując, że wsparcie Florentino Pereza ma kluczowe znaczenie w jego karierze trenerskiej.

Real Madryt Castilla pod wodzą Arbeloi również stał się przedmiotem krytyki. Romero podważył jego realną wartość szkoleniową. – Jego jakość jako trenera wciąż trzeba udowodnić. Gdy Castilla przegrywa, pojawia się krótka wzmianka. Gdy wygrywa, świętuje się to jak Ligę Mistrzów. To nie jest przypadek – ocenił.

Real Madryt stoi więc przed trudnym wyborem. Kandydatura Arbeloi ma wsparcie wewnątrz klubu, ale budzi poważne wątpliwości wśród obserwatorów. Dyskusja nabiera tempa, a najbliższe tygodnie pokażą, czy zaufanie zarządu okaże się silniejsze niż krytyczne głosy z zewnątrz.

