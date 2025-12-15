Real Madryt przełożył decyzję ws. Alonso. Wtedy zapadnie wyrok

Real Madryt odniósł ważne zwycięstwo w starciu z Alaves (2:1). Tym samym Xabi Alonso chwilowo uratował swoją posadę. Królewscy dokonają kolejnej weryfikacji po Superpucharze Hiszpanii - donosi Jose Luis Sanchez z El Chiringuito TV.

Superpuchar Hiszpanii kluczowy dla Realu. Od tego zależy przyszłość Alonso

Real Madryt zwycięstwem z Alaves przerwał serię dwóch porażek z rzędu. W niedzielę wieczorem Królewscy zdobyli komplet punktów, który zapewnił im Rodrygo. Ten mecz był kluczowy nie tylko ze względu na walkę o tytuł z FC Barceloną, ale również przez pryzmat przyszłości trenera. Ewentualny brak zwycięstwa mógł spowodować, że Xabi Alonso zostałby zwolniony.

Trzy punkty zdobyte z Alaves pozwolą Alonso na chwilę oddechu. Aktualnie zachował posadę trenera Los Blancos, lecz jego sytuacja wciąż nie należy do najlepszych. Każde następne potknięcie sprawi, że temat zwolnienia powróci niczym bumerang.

Nowe informacje ws. przyszłości 44-latka przekazał Jose Luis Sanchez. Jego zdaniem Real Madryt odłożył w czasie potencjalną zmianę na ławce trenerskiej. Następna weryfikacja wyników Xabiego Alonso nastąpi po Superpucharze Hiszpanii. Turniej z udziałem czterech drużyn odbędzie się w dniach 7-11 stycznia. Gospodarzem będzie tradycyjnie Arabia Saudyjska, a konkretnie stadion w Dżuddzie.

W półfinale Real zmierzy się z Atletico Madryt. Z kolei druga para półfinałowa to FC Barcelona – Athletic Bilbao. Zwycięzcy spotkają się w bezpośrednim starciu w finale. Rok temu trofeum zdobyła Blaugrana, wygrywając z Los Blancos aż (5:2).

Warto przypomnieć, że Real grał już w tym sezonie zarówno z Atletico, jak i Barceloną. W przypadku Derbów Madrytu podopieczni Xabiego Alonso przegrali (2:5). Natomiast w El Clasico odnieśli zwycięstwo (2:1). Komplet punktów zdobyli też przeciwko Bilbao, wygrywając (3:0).