Arbeloa już wie! Kibice Realu Madryt wydali wyrok

Real Madryt odpadł z Ligi Mistrzów w ćwierćfinale. Po porażce z Bayernem Monachium niepewna stała się przyszłość Alvaro Arbeloi. Kibice wydali wyrok, opowiadając się za zwolnieniem trenera.

Kibice Realu Madryt domagają się zwolnienia Arbeloi

Nie tak miała wyglądać druga część sezonu w wykonaniu Realu Madryt. Po porażce w Superpucharze Hiszpanii zdecydowali się zmienić trenera, a sytuację naprawić miał Alvaro Arbeloa. Czas pokazał, że nie była to do końca dobra decyzja. Pod wodzą nowego szkoleniowca odpadli z Pucharu Króla, Ligi Mistrzów, a także bardzo prawdopodobne, że przegrali walkę o mistrzostwo Hiszpanii.

Odpadnięcie z Ligi Mistrzów zabolało kibiców i wywołało u nich frustrację. Marca przeprowadziła ankietę, w której zadała fanom dwa kluczowe pytanie. Pierwsze dotyczyło postrzegania Arbeloi po dwumeczu z Bayernem. Zdecydowana większość (68%) uważa, że mimo dobrego spotkania jego notowania wcale nie wzrosły. Z kolei tylko 32% głosujących jest zdania, że wypadł dobrze.

Czy Arbeloa wyszedł silniejszy po dwumeczu z Bayernem?

Nie, odpadł w ćwierćfinale i to jego wina – 68% (33042 głosy)

Tak, rozbił City, a plan na Bayern był dobry – 32% (15312 głosów)

Drugie pytanie było już bardziej konkretne i dotyczyło stricte przyszłości Arbeloi w roli trenera Realu Madryt. Kibice byli bezwzględni i wydali wyrok przeciwko 43-latkowi. Prawie 3/4 głosujących nie chce, żeby prowadził drużynę w przyszłym sezonie.

Czy Arbeloa powinien zostać w przyszłym sezonie w Realu Madryt?

Nie, przegrał wiele meczów i rozgrywek, nie może zostać – 74% (35648 głosów)

Tak, pokazał, że może być dobrym trenerem dla Realu Madryt – 26% (12706 głosów)

Arbeloa jako trener Los Blancos prowadził zespół w 21 meczach. Jego bilans to 13 zwycięstw, remis i 7 porażek. Jest to dla niego pierwsza praca na poziomie seniorskim. Wcześniej odpowiadał za wyniki drużyn młodzieżowych.