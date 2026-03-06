„Real Madryt nigdy z niego nie zrezygnował”. Jest ich wymarzonym trenerem

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real Madryt od kilku lat docenia Juergena Kloppa

Coraz więcej wskazuje na to, że Alvaro Arbeloa nie zagrzeje długo miejsca na Bernabeu. Real Madryt nie jest zadowolony z kierunku, w jakim zmierza zespół pod jego wodzą. Ostatnie dwie porażki w lidze mocno nadszarpnęły zaufanie zarządu. Panuje przekonanie, że po zakończeniu sezonu Królewscy dokonają jeszcze jednej zmiany na stanowisku szkoleniowca.

Kandydatów do jego zastąpienia jest co najmniej dwóch. Ostatnio dużo pisało się m.in. na temat Maxa Allegriego. Włoski taktyk miał nawet poprosić Real Madryt o transfer konkretnego piłkarza. Drugim kandydatem pozostaje Juergen Klopp.

Klopp to trener, jakiego Real docenia i obserwuje od wielu lat. Serwis Sky Sport CH informuje, że w Madrycie nigdy nie zrezygnowano z pomysłu zatrudnienia niemieckiego szkoleniowca. Co więcej, poinformowali, że 58-latek, gdyby miał wrócić do zawodu trenera, to tylko i wyłącznie podjąłby pracę na Bernabeu. Na ten moment nie doszło jeszcze do kontaktów na linii klub – trener. Sytuacja może być jednak rozwojowa i w najbliższym czasie obie strony mogą nawiązać kontakt. Tym bardziej że jego obecna posada w Red Bullu wisi na włosku.

Juergen Klopp ostatnie lata jako szkoleniowiec spędził w Liverpoolu, gdzie pracował w latach 2015-2024. W tym czasie sięgnął m.in. po mistrzostwo Anglii, a także triumf w Lidze Mistrzów.