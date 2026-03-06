Allegri poprosił Real Madryt o transfer, jeśli ma zostać ich trenerem

Real Madryt szuka nowego trenera, a na faworyta wyrasta Max Allegri. Włoski taktyk poprosił klub o transfer, jeśli ma przyjąć ofertę. Jak podaje Tuttosport, piłkarzem Królewskich miałby zostać Adrien Rabiot.

Real Madryt musi ściągnąć Rabiota. Tylko wtedy Allegri przyjmie ofertę

Real Madryt w styczniu zatrudnił mało doświadczonego szkoleniowca w miejsce zwolnionego Xabiego Alonso. Wybór padł na Alvaro Arbeloę, lecz z biegiem czasu zarząd Królewskich zaczął żałować swojej decyzji. Wyniki zespołu są w kratkę, a na dodatek doszło do pierwszej od 2019 roku serii dwóch porażek z rzędu w La Liga. Przyszłość hiszpańskiego trenera jest niemalże przesądzona.

Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, Arbeloa po sezonie zostanie zwolniony. Od kilku dni z Realem Madryt łączony jest Max Allegri. Choć obecnie odpowiada za wyniki AC Milanu, tak na Półwyspie Apenińskim powstały plotki, że może opuścić Mediolańczyków.

Co ciekawe, informacje o odejściu Allegriego zbiegły się w czasie z możliwością zatrudnienia w Madrycie. Z doniesień Tuttosport wynika, że Włoch jest otwarty na takie rozwiązanie, ale zanim przyjmie ofertę, poprosił Real o spełnienie dwóch kluczowych warunków. Pierwszym z nich jest ponowne zatrudnienie Luki Modricia, ale tym razem chodzi o miejsce w sztabie szkoleniowym. 58-latek bardzo ceni sobie współpracę z legendą Los Blancos. Mówi się, że Modrić może odegrać kluczową rolę w zatrudnieniu trenera Milanu.

Drugi czynnik, jaki Real Madryt musi spełnić, aby Allegri został ich trenerem to transfer wskazanego piłkarza. Zawodnikiem, o jakiego poprosił Włoch jest Adrien Rabiot. Nie jest to żadnym zaskoczeniem, ponieważ przysłowiowo mówiąc, Francuz to żołnierz Allegriego. Obecnie gra u niego w Milanie, a wcześniej przez lata współpracowali w Juventusie.

