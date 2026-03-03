Klopp na wylocie z Red Bulla, następca wybrany. Czas na Real Madryt?

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Klopp może odejść z Red Bulla. Miałby go zastąpić Oliver Glasner

Juergen Klopp po zakończeniu sezonu 2023/2024 zdecydował się na emeryturę, jeśli chodzi o pracę w roli trenera. Nie porzucił jednak futbolu, ponieważ kilka miesięcy później znalazł pracę w grupie Red Bull jak dyrektor ds. globalnego rozwoju piłki nożnej. Według najnowszych informacji po zaledwie czternastu miesiącach może opuścić struktury firmy.

L’Equipe informuje, że Klopp zebrał dużo krytyki za część swoich decyzji. Red Bull zarzuca mu brak postępów sportowych i rozczarowujące wyniki. Na dodatek sugerują, że były szkoleniowiec Liverpoolu ma napięte relacje z Oliverem Mintzlaffem, czyli dyrektorem generalnym. Co więcej, padło nazwisko osoby, która miałaby zastąpić Kloppa, a jest nim Oliver Glasner, który po sezonie opuści Crystal Palace.

Nie ulega wątpliwości, że taki obrót wydarzeń sprawi, że lada moment w hiszpańskich mediach na nowo rozgrzeje temat Juergena Kloppa w Realu Madryt. Po zwolnieniu Xabiego Alonso jego nazwisko przewijało się w kontekście zatrudnienia od nowego sezonu. Kiepskie wyniki w La Liga i pierwsza od 2019 roku seria dwóch porażek z rzędu w lidze z pewnością zachwiały posadą Alvaro Arbeloi.

Powyższe doniesienia to jednak tylko plotki, więc na ten moment trzeba je traktować z przymrużeniem oka. Sytuacja z potencjalnym zwolnieniem Kloppa powinna wyjaśnić się w najbliższych miesiącach. Podobnie jak doniesienia o możliwym zatrudnieniu w Realu Madryt.