Real Madryt może odetchnąć. Dwóch obrońców wraca do gry

Real Madryt wyszedł na starcie z Olympiakosem z jednym zdrowym stoperem, co zmusiło Xabiego Alonso do improwizacji. Według COPE Antonio Rudiger i Dean Huijsen mają już być gotowi do gry na kolejny mecz z Gironą.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt liczy na powrót Rudigera i Huijsena przed weekendem

Real Madryt zmagał się w Atenach z poważnym kryzysem kadrowym w obronie. Raul Asencio był jedynym zdrowym środkowym obrońcą, a Alvaro Carreras musiał wystąpić u jego boku jako stoper z konieczności. Asencio grał nawet z dyskomfortem, co jeszcze bardziej podkreślało skalę problemu.

Według informacji COPE sytuacja może wkrótce ulec poprawie. Dean Huijsen i Antonio Rudiger mają szansę wrócić do gry przed starciem z Girona. Huijsen wcześniej opuścił zgrupowanie reprezentacji z powodu drobnych dolegliwości. Po powrocie wystąpił przeciwko Elche, ale nabawił się nowego urazu i nie mógł polecieć z drużyną do Aten. Teraz jednak jego stan jest lepszy i klub liczy na pełną gotowość.

Antonio Rudiger pauzuje od września. Obrońca wznowił już treningi z grupą i był brany pod uwagę przy ustalaniu kadry na mecz z Olympiakosem. Królewscy woleli jednak nie podejmować ryzyka po tak długiej przerwie. Teraz, gdy do meczu z Girona pozostały trzy dni, jego powrót jest realną opcją.

Minimalną szansę daje się też na powrót Davida Alaby, ale w jego przypadku sytuacja rozstrzygnie się w następnych dniach i jest to raczej mało prawdopodobny scenariusz. Austriak nadal pracuje nad pełnym odzyskaniem sprawności. Dani Carvajal oraz Eder Militao pozostają natomiast poza kadrą. Ewentualny powrót Rudigera i Huijsena byłby dużym wzmocnieniem dla drużyny, która w ostatnich tygodniach musiała szukać awaryjnych rozwiązań.

