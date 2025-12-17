Real Madryt mógł pozyskać wielki talent! Dlatego wygrał Bayern

14:46, 17. grudnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Und nun zum Sport

Real Madryt mógł być klubem, w którym Lennart Karl rozwijałby swój talent. Historię genialnego nastolatka przedstawił podcast Und nun zum Sport.

Lennart Karl
Obserwuj nas w
ddp media GmbH/ Alamy Na zdjęciu: Lennart Karl

Real Madryt stracił szansę na pozyskanie talentu. Wybór padł na Bayern

Lennart Karl to jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy młodego pokolenia. W tym sezonie siedemnastolatek rozegrał już 21 spotkań, w których strzelił sześć goli i zanotował dwie asysty. Bayern Monachium regularnie korzysta z umiejętności ofensywnego zawodnika. Jednak kilka lat temu Niemiec otrzymał szansę na wybór zupełnie innej drogi, a z jego talentu mógł cieszyć się Real Madryt.

Dlaczego Karl nie dołączył do akademii Królewskich? Młodzieżowy reprezentant Die Mannschaft w wieku zaledwie 10 lat zaliczył udane testy w Madrycie. Jednak ostatecznie nie przeniósł się do Hiszpanii. Ojciec piłkarza nie był zadowolony ze sposobu, w jaki Real prowadził negocjacje, i postanowił odrzucić propozycję Królewskich, o czym informuje podcast Und nun zum Sport.

Wydaje się, że otoczenie przyszłej gwiazdki nie popełniło błędu. Karl w seniorskiej ekipie Bayernu zadebiutował w wieku 17 lat, trzech miesięcy i 24 dni – jego premierowe spotkanie przypadło na pojedynek z Auckland City w Klubowych Mistrzostwach Świata. Vicent Kompany nierzadko znajduje dla niego miejsce w podstawowym składzie. W tym sezonie Belg dziesięciokrotnie wystawił go w wyjściowej jedenastce.

POLECAMY TAKŻE

Endrick
Endrick długo czekał na ten moment. Brazylijczyk dostanie szansę
Aston Villa - Crystal Palace
Najbardziej rozchwytany piłkarz Europy. Chcą go Barcelona, Real i PSG
Nico Williams
Real Madryt opłaci klauzulę transferową Nico Williamsa. Jeden warunek