Real Madryt mógł pozyskać wielki talent! Dlatego wygrał Bayern

ddp media GmbH/ Alamy Na zdjęciu: Lennart Karl

Real Madryt stracił szansę na pozyskanie talentu. Wybór padł na Bayern

Lennart Karl to jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy młodego pokolenia. W tym sezonie siedemnastolatek rozegrał już 21 spotkań, w których strzelił sześć goli i zanotował dwie asysty. Bayern Monachium regularnie korzysta z umiejętności ofensywnego zawodnika. Jednak kilka lat temu Niemiec otrzymał szansę na wybór zupełnie innej drogi, a z jego talentu mógł cieszyć się Real Madryt.

Dlaczego Karl nie dołączył do akademii Królewskich? Młodzieżowy reprezentant Die Mannschaft w wieku zaledwie 10 lat zaliczył udane testy w Madrycie. Jednak ostatecznie nie przeniósł się do Hiszpanii. Ojciec piłkarza nie był zadowolony ze sposobu, w jaki Real prowadził negocjacje, i postanowił odrzucić propozycję Królewskich, o czym informuje podcast Und nun zum Sport.

Wydaje się, że otoczenie przyszłej gwiazdki nie popełniło błędu. Karl w seniorskiej ekipie Bayernu zadebiutował w wieku 17 lat, trzech miesięcy i 24 dni – jego premierowe spotkanie przypadło na pojedynek z Auckland City w Klubowych Mistrzostwach Świata. Vicent Kompany nierzadko znajduje dla niego miejsce w podstawowym składzie. W tym sezonie Belg dziesięciokrotnie wystawił go w wyjściowej jedenastce.