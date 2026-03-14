Real Madryt wykonał zadanie. Valverde znowu to zrobił! [WIDEO]

Real Madryt sprostał zadaniu, jakim było zwycięstwo z Elche w sobotni wieczór. Królewscy pokonali rywali (4:1), a przepiekną bramkę znowu zdobył Federico Valverde. W tabeli La Liga tracą jeden punkt do FC Barcelony, ale Katalończycy jeszcze nie rozegrali swojego meczu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Federico Valverde

Real Madryt goni Barcelonę. Valverde strzelił przepięknego gola

Real Madryt w sobotni wieczór na Bernabeu miał tylko jedno zadanie. Alvaro Arbeloa i spółka musieli zdobyć komplet punktów, aby pozostać w wyścigu o mistrzostwo Hiszpanii. Królewscy sprostali wyzwaniu i pewnie ograli walczące o utrzymanie Elche (4:1). Nawet przez moment goście nie byli dla nich zagrożeniem. Ozdobą spotkania było trafienie autorstwa Federico Valverde.

Pierwsza bramka na legendarnym stadionie padła dopiero w 39. minucie. Wynik otworzył Antonio Rudiger. Cała akcja rozpoczęła się od rzutu wolnego, a strzał na bramkę oddał nie kto inny jak Valverde. Bramkarz odbił futbolówkę, a potem jeden z obrońców starał się wybić ją z pola karnego. Plan zawodnika gości do końca nie wyszedł, bo piłka spadła pod nogi reprezentanta Niemiec, a ten huknął jak z armaty.

𝗔𝗟𝗘 𝗕𝗢𝗠𝗕𝗔! 🚀



Antonio Rüdiger zachował się jak snajper! 🎯💥 Real rozpoczyna strzelanie na Bernabéu.

Po kilku minutach Królewscy mogli cieszyć się z podwyższenia prowadzenia. Drugą bramkę zdobył rewelacyjny ostatnio Fede Valverde. Urugwajczyk zabawił się z rywalem przed polem karnym, markując strzał, żeby po chwili przymierzyć idealnie w okienko.

𝐕𝐀𝐋𝐕𝐄𝐑𝐃𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄! ⚽⚽



Chłop się nie zatrzymuje! 😍 Nie potrafi strzelać brzydkich goli! 🚀 Zdjął pajęczynkę i Real prowadzi już 2:0 🕸️

W drugiej połowie Alvaro Arbeloa postawił na młodych zawodników prosto z klubowej akademii. Na boisku pojawili się m.in. Daniel Yanez, Diego Aguado, Manuel Angel Moran Ibanez czy Cesar Palacios. Jeden z nich, a dokładnie Yanez zanotował nawet asystę. Wychowanek La Fabrica dośrodkował w pole karne, a tam był Dean Huijsen, który zdobył trzecią bramkę dla Realu w starciu z Elche.

𝐇𝐔𝐈𝐉𝐒𝐄𝐍𝐀𝐈𝐑! ✈️



Hiszpan idealnie wyszedł do tego dośrodkowania i stawia kropkę nad i. 🎯 Real nie powinien już tego wypuścić🔥

Pod koniec spotkania Królewscy stracili bramkę. Samobójczego gola pechowo zdobył Manuel Angel Moran Ibanez, ale błąd popełnił Eduardo Camavinga. Na to niepowodzenie szybko jednak odpowiedzili. Arda Guler oddał strzał z własnej połowy i przelobował bramkarza z odległości ok. 70 metrów.

𝐂𝐀𝐌𝐀𝐕𝐈𝐍𝐆𝐀….. 👀😱



Sabotażysta w składzie Realu Madryt! 😬 Nieźle podpalił…. 🫣

Tak duża liczba młodych zawodników wynikała z faktu, że Królewscy borykają się z plagą kontuzji. Szkoleniowiec nie mógł skorzystać w tym spotkaniu z dziesięciu piłkarzy. Kontuzjowani są m.in. Rodrygo, Kylian Mbappe, Jude Bellingham czy Eder Militao.

Real Madryt 4:1 Elche (39′ Rudiger, 44′ Valverde, 66′ Huijsen, 89′ Guler – 85′ Moran sam.)