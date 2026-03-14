Real Madryt wykonał zadanie. Valverde znowu to zrobił! [WIDEO]

Real Madryt goni Barcelonę. Valverde strzelił przepięknego gola
Real Madryt w sobotni wieczór na Bernabeu miał tylko jedno zadanie. Alvaro Arbeloa i spółka musieli zdobyć komplet punktów, aby pozostać w wyścigu o mistrzostwo Hiszpanii. Królewscy sprostali wyzwaniu i pewnie ograli walczące o utrzymanie Elche (4:1). Nawet przez moment goście nie byli dla nich zagrożeniem. Ozdobą spotkania było trafienie autorstwa Federico Valverde.
Pierwsza bramka na legendarnym stadionie padła dopiero w 39. minucie. Wynik otworzył Antonio Rudiger. Cała akcja rozpoczęła się od rzutu wolnego, a strzał na bramkę oddał nie kto inny jak Valverde. Bramkarz odbił futbolówkę, a potem jeden z obrońców starał się wybić ją z pola karnego. Plan zawodnika gości do końca nie wyszedł, bo piłka spadła pod nogi reprezentanta Niemiec, a ten huknął jak z armaty.
Po kilku minutach Królewscy mogli cieszyć się z podwyższenia prowadzenia. Drugą bramkę zdobył rewelacyjny ostatnio Fede Valverde. Urugwajczyk zabawił się z rywalem przed polem karnym, markując strzał, żeby po chwili przymierzyć idealnie w okienko.
W drugiej połowie Alvaro Arbeloa postawił na młodych zawodników prosto z klubowej akademii. Na boisku pojawili się m.in. Daniel Yanez, Diego Aguado, Manuel Angel Moran Ibanez czy Cesar Palacios. Jeden z nich, a dokładnie Yanez zanotował nawet asystę. Wychowanek La Fabrica dośrodkował w pole karne, a tam był Dean Huijsen, który zdobył trzecią bramkę dla Realu w starciu z Elche.
Pod koniec spotkania Królewscy stracili bramkę. Samobójczego gola pechowo zdobył Manuel Angel Moran Ibanez, ale błąd popełnił Eduardo Camavinga. Na to niepowodzenie szybko jednak odpowiedzili. Arda Guler oddał strzał z własnej połowy i przelobował bramkarza z odległości ok. 70 metrów.
Tak duża liczba młodych zawodników wynikała z faktu, że Królewscy borykają się z plagą kontuzji. Szkoleniowiec nie mógł skorzystać w tym spotkaniu z dziesięciu piłkarzy. Kontuzjowani są m.in. Rodrygo, Kylian Mbappe, Jude Bellingham czy Eder Militao.
Real Madryt 4:1 Elche (39′ Rudiger, 44′ Valverde, 66′ Huijsen, 89′ Guler – 85′ Moran sam.)