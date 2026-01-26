Real Madryt długo na to czekał. Powrót gwiazdy o krok

Trent Alexander-Arnold lada moment wróci do treningów. Anglik niemalże uporał się z ostatnią kontuzją. W przyszłym tygodniu powinien być do dyspozycji trenera - donosi The Athletic.

Associated Press / Alamy

Alexander-Arnold lada moment wróci do treningów

Trent Alexander-Arnold dołączył do Realu Madryt przed startem Klubowych Mistrzostw Świata. Początkowo miał to być transfer bezgotówkowy, ponieważ obrońcy wygasał kontrakt z Liverpoolem. Natomiast ze względu na fakt, że Królewscy chcieli go pozyskać przed startem turnieju w USA, zapłacili za prawego obrońcę 10 milionów euro.

Początek przygody Anglika w drużynie Los Blancos jest daleki od oczekiwań. Alexander-Arnold co chwilę ma problemy zdrowotne, przez co opuścił większą część dotychczasowego sezonu. Łącznie jak na razie rozegrał tylko 16 spotkań we wszystkich rozgrywkach.

Obecnie jest niedostępny ze względu na kontuzję, jakiej doznał na początku grudnia. The Athletic informuje jednak, że problemy mięśniowe zawodnika są już za nim. Zawodnik ma lada moment wrócić do treningów, co z pewnością ucieszy Alvaro Arbeloę. Na boisku ma się pojawić na początku lutego. Dzięki temu do gry na nominalnej pozycji będzie mógł wrócić Fede Valverde.

Co ciekawe, ostatnio pojawiły się w mediach doniesienia, że szkoleniowiec miał rozmawiać z piłkarzem i przekazać mu informacje, że ma poszukać sobie nowego klubu. Sensacyjne doniesienia okazały się nieprawdziwe, ponieważ Real Madryt wciąż na niego liczy.

Na ten moment Królewscy są na 2. miejscu w tabeli La Liga z punktem straty do FC Barcelony.