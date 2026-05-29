Real Madryt będzie podekscytowany tym trenerem. To nie Mourinho

Enrique Riquelme zapowiada duże zmiany w Realu Madryt. Kandydat na prezydenta klubu twierdzi, że ma już podpisanego trenera dla Królewskich.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Enrique Riquelme, kandydat na prezydenta Realu Madryt, ujawnił część swoich planów przed wyborami w klubie. Głosowanie ma być pierwszym takim procesem w Realu od 2006 roku.

Faworytem pozostaje Florentino Perez, ale Riquelme zapowiada zmiany zarówno w strukturach klubu, jak i w projekcie sportowym. W rozmowie z ESPN poinformował, że od soboty zacznie przedstawiać szczegóły swojego planu.

Najmocniejsza deklaracja dotyczy stanowiska trenera. Riquelme twierdzi, że ma już podpisanego szkoleniowca dla Realu Madryt.

Real Madryt ma postawić na sprawdzonego szkoleniowca

Riquelme nie podał nazwiska ani narodowości trenera. Zaznaczył jednak, że nie chodzi o eksperyment, tylko o osobę z dużym doświadczeniem.

– Mamy podpisanego trenera dla Realu Madryt. Nie rozmawiajmy o narodowości, rozmawiajmy o doświadczeniu – powiedział kandydat na prezydenta klubu.

Dodał też, że szkoleniowiec oraz jego sztab nigdy wcześniej nie prowadzili Realu Madryt, a więc nie chodzi o Jose Mourinho. Według Riquelmego kibice Królewskich będą podekscytowani tym wyborem.

Kandydat zapowiedział również, że ma porozumienia z piłkarzami, którzy mogą odmienić zespół, jeśli wygra wybory.