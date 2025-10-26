Real Madryt – kontuzje przed El Clasico. Oni nie zagrają z Barceloną

Real Madryt i FC Barcelona już dziś zmierzą się ze sobą w El Clasico. Oba zespoły mają większe lub mniejsze problemy kadrowe. Przedstawiamy zawodników Królewskich, którzy nie zagrają w niedzielnym meczu.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Zawodnicy Realu Madryt, którzy nie zagrają z FC Barceloną

Real Madryt już dziś stawi czoła trudnemu wyzwaniu. Podopieczni Xabiego Alonso zmierzą się w El Clasico z FC Barceloną. Obie drużyny przystąpią do tej rywalizacji w dobrych nastrojach po zwycięstwach w Lidze Mistrzów. Królewscy okazali się lepsi od Juventusu (1:0). Duma Katalonii natomiast w świetnym stylu pokonała Olympiakos Pireus (6:1).

W nadchodzącym El Clasico Real Madryt nie będzie mógł skorzystać z usług Antonio Rudigera i Davida Alaby. Obaj obrońcy są wyłączeni z gry i nie znajdą się w kadrze na to spotkanie. Ich brak w składzie może wpłynąć na ustawienie defensywy Królewskich.

Antonio Rudiger zmaga się z kontuzją uda, która wyklucza go z gry w nadchodzącym El Clasico. David Alaba natomiast ma problemy ze stopą i również nie będzie dostępny dla Xabiego Alonso. Obaj zawodnicy opuszczają więc kluczowe spotkanie. Większy ból głowy ma natomiast Hansi Flick, ponieważ Duma Katalonii ma większe absencje w składzie.

Spotkanie Real Madryt – FC Barcelona rozpocznie się już o 16:15. Arbitrem hitowego spotkania będzie Cesar Soto Grado.