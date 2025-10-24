Barcelona walczyła do końca. TAS nie miał litości dla Flicka

FC Barcelona walczyła o to, aby trener Hansi Flick mógł wziąć udział w niedzielnym El Clasico. Nowe wieści w tej sprawie przekazał dziennikarz Alfredo Martínez.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

TAS odrzucił odwołanie FC Barcelony

FC Barcelona nie tylko będzie musiała radzić sobie bez kilku zawodników w niedzielnym meczu, ale także bez wsparcia z ławki rezerwowych swojego trenera Hansiego Flicka. Władze katalońskiego klubu odwoływały się od zawieszenia szkoleniowca, jednak najnowsze informacje w tej sprawie nie są dla Blaugrany korzystne.

Znany dziennikarz Alfredo Martinez poinformował na platformie X, że Sportowy Sąd Arbitrażowy (TAS) odrzucił odwołanie Barcelony. Oznacza to, że Niemiec nie będzie mógł poprowadzić zespołu podczas niedzielnego El Clasico z Realem Madryt.

Hit ligi hiszpańskiej może mieć ogromne znaczenie dla układu tabeli po dziesięciu kolejkach La Liga. Przed tym spotkaniem obie drużyny dzielą zaledwie dwa punkty. Królewscy zgromadzili 24 oczka, natomiast Barcelona ma ich 22.

Real przystąpi do rywalizacji po zwycięstwie nad Juventusem (1:0) w środku tygodnia w Lidze Mistrzów. Z kolei Barca ma za sobą efektowny triumf nad Olympiakosem (6:1). Królewscy powalczą o swoje piąte z rzędu zwycięstwo, licząc wszystkie rozgrywki, natomiast Katalończycy będą chcieli przedłużyć serię do trzech kolejnych wygranych.

Madrycka ekipa w roli gospodarza nie zdołała pokonać Barcelony w dwóch ostatnich spotkaniach. Po raz ostatni Real zwyciężył na własnym stadionie z Blaugraną 21 kwietnia 2024 roku, wygrywając jednym golem (3:2).

