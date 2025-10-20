Klopp ujawnił, dlaczego odrzucił Manchester United! Powód banalny

Juergen Klopp w wywiadzie dla kanału The Diary of a CEO na platformie YouTube opowiedział o tym, jak otrzymał ofertę z Manchesteru United. Ujawnił kulisy tej sytuacji.

fot. Ralph Metzger / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Juergen Klopp mógł przejąć Manchester United? Konkretna wypowiedź Niemca

Juergen Klopp aktualnie jest zatrudniony jako dyrektor ds. współpracy międzynarodowej w strukturach Red Bulla. Niemiec w jednym ze swoich ostatnich wywiadów opowiedział, dlaczego odrzucił propozycję z Manchesteru United. Klub z Old Trafford chciał zatrudnić go w 2013 roku. Ostatecznie Klopp wybrał jednak pracę w Liverpoolu.

– Na spotkaniach mówili mi rzeczy, które mi się nie podobały. „Zakontraktujemy, kogo zechcesz: tego, tego, tamtego”. Siedziałem i myślałem: „To nie mój projekt”. Nie chciałem sprowadzać Paula Pogby z powrotem. To by się nie udało! Nie chciałem sprowadzać Cristiano Ronaldo z powrotem. To by nic nie dało! – mówił Klopp w rozmowie na kanale The Diary of a CEO na YouTube.

– Ich pomysłem było zebranie najlepszych zawodników w klubie, ale nie rozmawiali nawet o piłce nożnej. Potem zrodził się projekt czysto piłkarski – Liverpool – dodał Niemiec.

Klopp jako trener ekipy z Anfield Road sięgnął po kilka prestiżowych trofeów. Wygrał nie tylko mistrzostwo Premier League, ale także Ligę Mistrzów. Niemiec prowadził Liverpool w latach 2015–2024, notując bilans na poziomie 2,07 punktu na mecz. 58-latek był szkoleniowcem The Reds w łącznie 489 spotkaniach.

Obecnie Klopp ma okazję bezpośrednio współpracować z takimi klubami jak Paris FC, Leeds United, RB Lipsk czy New York Red Bulls.

