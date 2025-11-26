Xabi Alonso od kilku miesięcy jest trenerem Realu Madryt. Jak się okazuje, Endrick, Rodrygo oraz Ferland Mendy są niezadowoleni ze współpracy ze szkoleniowcem - przekazuje "COPE".

Newscom / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Rodrygo, Endrick i Mendy niezadowoleni z Xabiego Alonso

Real Madryt przed sezonem przeszedł prawdziwe trzęsienie ziemi. Florentino Perez dokonał wielu transferów. Jednak najważniejsza zmiana zaszła na stanowisku trenera. Szkoleniowcem Królewskich jest Xabi Alonso, który szybko wkomponował się do nowego zespołu. Jednak hiszpański opiekun równie szybko zaszedł za skórę kilku osobom.

W tej sprawie najnowsze doniesienia przekazuje serwis „Cope”. Wspomniane źródło zaznacza, że aż trzech zawodników Realu Madryt jest niezadowolonych ze współpracy z Xabim Alonso. Jak się okazuje, tymi piłkarzami są Rodrygo, Endrick oraz Ferland Mendy. Każdy z tych graczy nie zdołał jeszcze w pełni wkupić się w łaski szkoleniowca Królewskich.

Bardzo możliwe, że już w zimowym okienku transferowym Real Madryt przewietrzy szatnię. Rodrygo, Endrick oraz Ferland Mendy muszą mieć się na baczności, ponieważ władze z Estadio Santiago Bernabeu nie będą mieli skrupułów, aby zaakceptować za nich ofertę. Czas pokaże, czy trójka wymienionych zawodników opuści zespół Los Blancos czy też zdołają przekonać się do Xabiego Alonso.

Real Madryt już w środowy wieczór rozegra kolejne spotkanie w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Tego dnia Królewscy zmierzą się na wyjeździe z Olympiakosem Pireus.