PSG pozwało Mbappe! Przedmiotem sporu wielkie pieniądze

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe zaszkodził PSG? Gigant domaga się 98 mln euro

Kylian Mbappe latem ubiegłego roku stał się bohaterem głośnego transferu. Po kilku latach spędzonych w Paris Saint-Germain zdecydował się na zmianę otoczenia. Korzystając z faktu, że jego kontrakt dobiegał końca, podjął decyzję o nieprzedłużaniu umowy. Tym samym na zasadzie wolnego transferu dołączył do Realu Madryt.

Decyzja francuskiego gwiazdora zapoczątkowała wielki konflikt na linii Mbappe – PSG. Paryżanie w ramach odwetu nie wypłacili mu części należytych pieniędzy. Wobec tego zawodnik jako pierwszy pozwał byłego pracodawcę, domagając się zaległego wynagrodzenia i premii.

Batalia prawna toczy się od kilku miesięcy, lecz wciąż nie zapadł ostateczny wyrok. Ostatnio miała miejsca kolejna rozprawa, która wywołała wstrząs w mediach społecznościowych. Okazuje się, że PSG pozwało Mbappe, domagając się prawie stu milionów euro od byłego piłkarza.

Jak informuje serwis RMC Sport dokładna kwota to 98 milionów euro. Pozew został złożony na podstawie nieuczciwych działań wobec klubu ze strony Mbappe. Działanie mistrza Francji to strategia w toczącym się procesie, w którym poszkodowanym jest 26-latek. Do kolejnego spotkania pomiędzy prawnikami obu stron dojdzie pod koniec maja. Wtedy odbędzie się kolejna już rozprawa w tej sprawie.

Mbappe po transferze do Realu Madryt nadal imponuje formą. Już w pierwszym sezonie przeszedł do historii, stając się najlepszym debiutantem w dziejach Królewskich. Jak dotąd ma na swoim koncie 38 goli w 52 meczach we wszystkich rozgrywkach.