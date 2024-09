Kylian Mbappe domaga się od Paris Saint-Germain ogromnych pieniędzy. Gwiazdor nie wyraził zgody na mediacje, więc sprawa powinna trafić do sądu - informuje AFP.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe domaga się pieniędzy. Idzie z PSG na wojnę

Kylian Mbappe nie zdecydował się na przedłużenie wygasającej umowy z Paris Saint-Germain i tego lata w ramach wolnego transferu przeniósł się do Realu Madryt. Parc des Princes opuszczał w atmosferze konfliktu z samym Nasserem Al-Khelaifim. Relacje między stronami w ostatnich miesiącach wyraźnie się popsuły, bowiem gwiazdor miał nie spełnić swojej obietnicy. Klub liczył, że na głośnym rozstaniu zarobi jakiekolwiek pieniądze.

Choć Mbappe skupia się już na grze dla Realu Madryt, konflikt z PSG stale eskaluje. Wszystko za sprawą zaległych pieniędzy, które nie wpłynęły na konto piłkarza. Chodzi o kwotę w wysokości aż 55 milionów euro – 30 milionów euro w ramach premii oraz 25 milionów euro jako część obowiązującej do niedawna umowy. Mbappe domaga się spłaty przysługującej mu sumy, dlatego zgłosił całą sytuację francuskiemu organowi LFP oraz UEFA.

Po zapoznaniu się z dowodami i dokumentacją LFP nie zdecydowała się stanąć po żadnej ze stron. Paryżanie nie otrzymali więc żądania do zapłaty, a zamiast tego zaproponowano mediacje. Nie przystał na nie obóz piłkarza, gotowy wkroczyć na drogę sądową.

Mbappe uważa, że sytuacja jest niepodważalna, a całość wspomnianej kwoty należy się jemu. Klub ma natomiast ponoć dowody, które może wykorzystać, aby się oczyścić. Z medialnych doniesień wynika, że gwiazdor miał zrzec się zaległych pieniędzy, byle tylko zostać przywróconym do składu. Nie ma jednak żadnych oficjalnych dokumentów, które by to potwierdzały.

Niezależnie od dalszych kroków podjętych w tej sprawie, na PSG ciąży wizja zakazu transferowego.