Rodrygo na wylocie z Realu Madryt! Do tego klubu ma trafić

Rodrygo prawdopodobnie opuści Real Madryt w następnym oknie transferowym. Brazylijczyk stracił miejsce w pierwszym składzie. Według dziennika AS faworytem do pozyskania gwiazdy jest Arsenal.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Arsenal faworytem do pozyskania Rodrygo

Real Madryt w najbliższych tygodniach przejdzie poważna zmiany. Najważniejszą będzie oczywiście zmiana trenera, a odpowiedzialność za wyniki przejmie Xabi Alonso. Zatrudnienie hiszpańskiego szkoleniowca wiąże się z nowym systemem taktycznym. W związku z tym można spodziewać się nie tylko nowych zawodników, ale również możliwe są rozstania z obecnymi piłkarzami.

Wiele wskazuje na to, że dobiega końca rozdział na linii Rodrygo – Real Madryt. Brazylijczyk już od jakiegoś czasu łączony jest z transferem do innego klubu. Co więcej, ostatnio stracił miejsce w wyjściowym składzie. Nowe informacje ws. przyszłości gwiazdy przekazał dziennik AS. Według dziennikarza Edu Burgosa skrzydłowy może kontynuować karierę w Premier League.

Klub, który wykazał największe zainteresowanie transferem Rodrygo to Arsenal. Nie jest tajemnicą, że Kanonierzy szukają wzmocnień w ataku. Londyńczycy oprócz klasycznej dziewiątki poszukują także skrzydłowego, a na radarze jest m.in. Nico Williams. Wygląda jednak na to, że większą sympatią darzą gwiazdę Królewskich. Biorąc pod uwagę obecną sytuację piłkarza, nie można wykluczyć, że przeprowadzka do Anglii to całkiem realna opcja.

Rodrygo trafił do Realu latem 2019 roku z Santosu za ok. 45 milionów euro. Łącznie w barwach Los Blancos rozegrał 267 spotkań, w których zdobył 68 goli i zaliczył 50 asyst.