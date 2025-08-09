Od gwizdów do aplauzu. Tak zmieniła się pozycja gwiazdora w Barcelonie

16:18, 9. sierpnia 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Sport.es

Frenkie De Jong wraca na mecz o Puchar Joana Gampera w zupełnie innej roli niż rok temu. Według dziennika "Sport" jest dziś kluczowym piłkarzem Hansiego Flicka. Wkrótce przedłuży też kontrakt z Barceloną.

Hansi Flick
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

De Jong chce zamknąć stary rozdział. To ma być nowy początek

Frenkie De Jong rok temu przeżywał trudne chwile. Podczas prezentacji drużyny przed meczem o Trofeum Joana Gampera z Monaco został wygwizdany przez część kibiców Barcelony. Wówczas jego przyszłość była niepewna, a wysoka pensja i wahania formy budziły kontrowersje. Pomocnik odrzucał jednak oferty transferu, chcąc zostać na Camp Nou.

Od tamtej pory sytuacja zmieniła się diametralnie. De Jong szybko stał się jednym z najważniejszych zawodników w układance Hansiego Flicka. Gdy wrócił do pełni sił, otrzymał miejsce w wyjściowym składzie i stworzył w środku pola duet z Pedrim, który należał do najlepszych w Europie. Szczególnie końcówka sezonu potwierdziła jego klasę i znaczenie dla Blaugrany.

Kibice patrzą na niego dziś zupełnie inaczej. Choć zawsze znajdą się krytycy, większość fanów docenia jego wkład w grę zespołu. Pomocnik ma już na koncie nagrodę dla najlepszego piłkarza w meczu o Puchar Gampera z 2023 roku, a wcześniej zdobył ją także w 2019. Teraz chce wykorzystać tegoroczny mecz, aby ostatecznie zatrzeć wspomnienie tamtej krytycznej prezentacji.

Holender czuje się w Barcelonie szczęśliwy zarówno na boisku, jak i poza nim. Potwierdzają to trwające rozmowy o nowej umowie, która miałaby obowiązywać do 2029 roku. Obecny kontrakt wygasa w 2026, więc przedłużenie oznaczałoby pełną dekadę gry w barwach Blaugrany.

Po zamknięciu sprawy kontraktowej De Jong skupia się wyłącznie na grze. Mając 28 lat, widzi przed sobą szansę na kolejne udane sezony. Niedzielny mecz o Puchar Gampera ma być symbolicznym momentem zamknięcia dawnego rozdziału i rozpoczęcia nowego etapu w Katalonii.

