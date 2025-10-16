Najlepiej zarabiający piłkarze świata. W czołówce Yamal

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal (Barcelona - Paris Saint-Germain)

Yamal za Ronaldo i Messim

Zaledwie 18-letni Lamine Yamal może pochwalić się obecnością wśród futbolowych gigantów. I to nie tylko wyłącznie ze względu na postawę na boisku. Napastnik Barcelony uplasował się na 10. lokacie zestawienia najlepiej zarabiających piłkarzy świata. Listę przygotował magazyn Forbes.

Pierwsze miejsce zajmuje oczywiście Cristiano Ronaldo, który pobiera łączną gażę w wysokości 280 milionów dolarów. Portugalczyk w Al-Nassr inkasuje 230 milionów za sezon gry, a 50 milionów trafia na jego konto dzięki aktywnościom „pozaboiskowym”. Pozycja wicelidera należy do Leo Messiego, a trzeci na tej liście jest Karim Bemnzema.

Tak prezentuje się najlepsza dziesiątka listy magazynu Forbes: