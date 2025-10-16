Najlepiej zarabiający piłkarze świata. W czołówce Yamal

22:00, 16. października 2025 00:30, 17. października 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Forbes

Lamine Yamal znalazł się wśród najlepiej zarabiających piłkarzy świata. Gwiazdor Barcelony zajmuje 10. miejsce. Tak prezentuje się pełna lista magazynu Forbes.

Lamine Yamal (Barcelona - Paris Saint-Germain)
Obserwuj nas w
Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal (Barcelona - Paris Saint-Germain)

Yamal za Ronaldo i Messim

Zaledwie 18-letni Lamine Yamal może pochwalić się obecnością wśród futbolowych gigantów. I to nie tylko wyłącznie ze względu na postawę na boisku. Napastnik Barcelony uplasował się na 10. lokacie zestawienia najlepiej zarabiających piłkarzy świata. Listę przygotował magazyn Forbes.

Pierwsze miejsce zajmuje oczywiście Cristiano Ronaldo, który pobiera łączną gażę w wysokości 280 milionów dolarów. Portugalczyk w Al-Nassr inkasuje 230 milionów za sezon gry, a 50 milionów trafia na jego konto dzięki aktywnościom „pozaboiskowym”. Pozycja wicelidera należy do Leo Messiego, a trzeci na tej liście jest Karim Bemnzema.

Tak prezentuje się najlepsza dziesiątka listy magazynu Forbes:

  1. Cristiano Ronaldo – 280 mln dolarów (230 mln + 50 mln)
  2. Leo Messi – 130 mln (60 mln + 70 mln)
  3. Karim Benzema – 104 mln (100 mln + 4 mln)
  4. Kylian Mbappé – 95 mln (70 mln + 25 mln)
  5. Erling Haaland – 80 mln (60 mln + 20 mln)
  6. Vinícius Júnior – 60 mln (40 mln + 20 mln)
  7. Mohamed Salah – 55 mln (35 mln + 20 mln)
  8. Sadio Mané – 54 mln (50 mln + 4 mln)
  9. Jude Bellingham – 44 mln (29 mln + 15 mln)
  10. Lamine Yamal – 43 mln (33 mln + 10 mln)

POLECAMY TAKŻE

Hansi Flick
Barcelona rozgląda się za wzmocnieniami. Pod obserwacją piłkarz z Bundesligi
FC Barcelona - Valencia CF
Barcelona liczy na powrót gwiazdy. Celem El Clasico
Raphinha
Raphinha na wylocie? Barcelona chce inną gwiazdę zamiast niego!