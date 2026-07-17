Alvarez dostał zgodę Atletico na odejście. Zdecydowali ws. oferty Barcelony

Julian Alvarez w lutym poprosił Atletico o zgodę na odejście i miał ją otrzymać. Później jednak władze klubu nie dotrzymały słowa pomimo spełnienia warunków oferty złożonej przez Barcelonę. Informacje w tej sprawie przekazał Jose Alvarez z "El Chiringuito".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Alvarez w lutym otrzymał zgodę na odejście

Julian Alvarez jest obecnie najbardziej rozchwytywanym zawodnikiem na transferowym rynku w Europie. Wspólnie z Michaelem Olise wzbudza bowiem największe emocje. W przypadku Argentyńczyka sprawa zdaje się jednak bardziej konkretna, gdyż sam zawodnika otwarcie przyznaje, że chce odejść. Barcelona z kolei przygotowuje się do tego ruchu już od jakiegoś czasu. Okazuje się jednak, że sprawa miała swój decydujący moment jakiś czas temu.

Według informacji przekazanych przez Jose Alvareza z „El Chiringuito”, Julian Alvarez w lutym poprosił Atletico Madryt o odejście z klubu. Wówczas otrzymał odpowiedź mówiącą o tym, że klub pozwoli mu i ułatwi taki ruch. Miała zostać ustalona wówczas także cena, którą za Argentyńczyka trzeba zapłacić. I jak się okazuje, pomimo oferty Barcelony, która spełniała warunki umowy, Atletico nie dotrzymało obietnicy. To spowodowało wielką frustrację szczególnie po stronie napastnika, który dziś jest już jasno nastawiony na odejście.

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Julian Alvarez w zakończonych rozgrywkach wystąpił w sumie w 49 spotkaniach, w których zdobył 20 goli oraz zanotował dziewięć asyst. Łącznie dla Atletico Madryt Argentyńczyk ma ponad 100 meczy i 50 trafień. Napastnik reprezentacji Argentyny w przeszłości przywdziewał m.in. barwy Manchesteru City. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-latka aktualnie na 100 milionów euro.

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