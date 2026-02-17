Mourinho powiedział to prosto z serca. Co za słowa na temat Realu Madryt

17:11, 17. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Real Madryt to klub, który zawsze będzie bliski sercu Jose Mourinho. Przed meczem w Lidze Mistrzów portugalski trener powiedział, że zawsze będzie ich kibicem, a więź z Królewskimi nigdy się nie skończy.

Jose Mourinho
dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

„Zawsze będę Madridistą. Ta więź nigdy się nie skończy” – mówi Mourinho

Jose Mourinho ponownie będzie musiał stawić czoła byłemu klubowi. Losowanie fazy play-off Ligi Mistrzów ułożyło się w taki sposób, że Benfica raz jeszcze zagra z Realem Madryt. Ostatnio prawie trzy tygodnie temu Orły pokonały Los Blancos (4:2). Przed kolejnym starciem Portugalczyk wypowiadał się na temat Królewskich w samych superlatywach. Nie szczędził pochwał m.in. Alvaro Arbeloi.

Podczas konferencji prasowej poruszył także wątek więzi z klubem. Prosto z serce wyznał, że zawsze będzie związany z Realem Madryt. Zdradził również, co usłyszał od Florentino Pereza, gdy w 2013 roku zdecydował się opuścić Bernabeu.

Dałem z siebie wszystko dla Realu Madryt. Dlatego ludzie mnie szanują. Zawsze będę Madridistą. Ta więź nigdy się nie skończy – mówił Jose Mourinho przed meczem Benfica – Real.

Jestem jednym z niewielu trenerów, którzy odeszli z Realu i nie zostali zwolnieni. W dniu, gdy odchodziłem, Florentino Perez powiedział mi: „wykonałeś ciężką pracę i odchodzisz, gdy nadchodzą łatwe czasy”. Byłem przekonany jednak, że to właściwy moment. Późniejsze triumfy w Lidze Mistrzów sprawiły, że byłem szczęśliwy – dodał.

Mourinho pracował w Realu w latach 2010-2013. Z Królewskimi sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii w sezonie 2011/2012. Łącznie prowadził zespół w 178 meczach, a jego bilans to 127 zwycięstw, 28 remisów i tylko 23 porażki.

