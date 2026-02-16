Mourinho wskazał idealnego trenera dla Realu Madryt

Real Madryt zmierzy się z Benfiką w Lidze Mistrzów. Jose Mourinho na konferencji prasowej zdradził, że chciałby, aby Alvaro Arbeloa pozostał trenerem Królewskich przez wiele lat. Co ciekawe, hiszpańskie media łączą "The Special One" z posadą szkoleniowca Los Blancos.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho chce, żeby Arbeloa pozostał trenerem Realu Madryt

Real Madryt przeszedł w tym sezonie poważne zawirowania. Na początku 2026 roku po porażce z Barceloną w Superpucharze Hiszpanii zwolniony został Xabi Alonso. Decyzja o pożegnaniu hiszpańskiego trenera była szokiem dla wszystkich kibiców oraz ekspertów. Jeszcze większą niespodzianką było to, kto został jego następcą. W tak trudnym momencie stery nad pierwszym zespołem dostał Alvaro Arbeloa.

Arbeloa nie ma łatwego życia w roli trenera Królewskich. Choć wyniki w La Liga się zgadzają, tak wytyka mu się fakt, że odpadł z drugoligowcem z Pucharu Króla oraz brak bezpośredniego awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Hiszpańskie media co chwilę rozpisują się o potencjalnych trenerach, którzy mogą go zastąpić w przyszłym sezonie. Wśród kandydatów wymienia się Jose Mourinho, czyli obecnego opiekuna Benfiki, a także byłego szkoleniowca Realu Madryt w latach 2010-2013. „The Special One” na konferencji prasowej przed zbliżającym się meczem zdradził, że chce, aby Alvaro Arbeloa pozostał trenerem Los Blancos przez wiele lat. Uważa go za duży talent i prawdziwego Madridistę.

– Chcę wyeliminować Real Madryt z Ligi Mistrzów, ale naprawdę zależy mi na tym, żeby wygrali La Ligę. Chcę, żeby Arbeloa pozostał ich trenerem przez wiele lat. Jest niesamowicie utalentowany. To prawdziwy Madridista. Jest wyjątkowy – mówił Jose Mourinho.