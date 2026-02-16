Mourinho wskazał idealnego trenera dla Realu Madryt

16:53, 16. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Madrid Zone [X]

Real Madryt zmierzy się z Benfiką w Lidze Mistrzów. Jose Mourinho na konferencji prasowej zdradził, że chciałby, aby Alvaro Arbeloa pozostał trenerem Królewskich przez wiele lat. Co ciekawe, hiszpańskie media łączą "The Special One" z posadą szkoleniowca Los Blancos.

Jose Mourinho
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho chce, żeby Arbeloa pozostał trenerem Realu Madryt

Real Madryt przeszedł w tym sezonie poważne zawirowania. Na początku 2026 roku po porażce z Barceloną w Superpucharze Hiszpanii zwolniony został Xabi Alonso. Decyzja o pożegnaniu hiszpańskiego trenera była szokiem dla wszystkich kibiców oraz ekspertów. Jeszcze większą niespodzianką było to, kto został jego następcą. W tak trudnym momencie stery nad pierwszym zespołem dostał Alvaro Arbeloa.

Arbeloa nie ma łatwego życia w roli trenera Królewskich. Choć wyniki w La Liga się zgadzają, tak wytyka mu się fakt, że odpadł z drugoligowcem z Pucharu Króla oraz brak bezpośredniego awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Hiszpańskie media co chwilę rozpisują się o potencjalnych trenerach, którzy mogą go zastąpić w przyszłym sezonie. Wśród kandydatów wymienia się Jose Mourinho, czyli obecnego opiekuna Benfiki, a także byłego szkoleniowca Realu Madryt w latach 2010-2013. „The Special One” na konferencji prasowej przed zbliżającym się meczem zdradził, że chce, aby Alvaro Arbeloa pozostał trenerem Los Blancos przez wiele lat. Uważa go za duży talent i prawdziwego Madridistę.

Chcę wyeliminować Real Madryt z Ligi Mistrzów, ale naprawdę zależy mi na tym, żeby wygrali La Ligę. Chcę, żeby Arbeloa pozostał ich trenerem przez wiele lat. Jest niesamowicie utalentowany. To prawdziwy Madridista. Jest wyjątkowy – mówił Jose Mourinho.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź