Militao kontuzjowany! Real Madryt chce go odzyskać na hit

Eder Militao wrócił ze zgrupowania reprezentacji Brazylii z kontuzją. Real Madryt przekazał, że obrońca doznał urazu mięśnia przywodziciela. Jak donosi AS, w klubie nie będą spieszyć się z jego powrotem. Celem jest, aby wrócił na mecz z Manchesterem City.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Eder Militao

Real Madryt planuje powrót Militao na mecz z Man City w LM

We wtorek (18 listopada) zakończyła się przerwa na mecze reprezentacji. Tego dnia spotkanie towarzyskie rozegrała reprezentacja Brazylii, która ma w składzie kilku zawodników Realu Madryt. W wyjściowej jedenastce na mecz z Tunezją znalazło się aż trzech piłkarzy Los Blancos: Vinicius Junior, Rodrygo i Eder Militao. Canarinhos sensacyjnie zaliczyli wpadkę, remisując (1:1).

Co więcej, w 60. minucie ze względu na kontuzje boisko musiał opuścić Eder Militao. Środkowy obrońca następnego dnia przeszedł badania, które wykazały uraz mięśnia przywodziciela. Przerwa od treningów ma potrwać ok. czterech tygodni.

Wobec tego Xabi Alonso będzie musiał dokonać zmian w składzie, ponieważ Brazylijczyk to zawodnik pierwszej jedenastki. Z informacji dziennika AS wynika jednak, że Real Madryt nie zamierza przyspieszać powrotu 27-latka. Królewscy będą działać ostrożnie, planując powrót lidera defensywy na hit w Lidze Mistrzów z Manchesterem City. Prestiżowe spotkanie odbędzie się w środę (10 grudnia).

Eder Militao w trwającym sezonie wystąpił w 13 meczach. Udało mu się zdobyć jedną bramkę i asystę. Do Realu trafił latem 2019 roku z FC Porto za 50 milionów euro. Łącznie dla klubu z Bernabeu rozegrał 186 spotkań, wygrywając m.in. dwukrotnie Ligę Mistrzów.