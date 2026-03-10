Messi został wezwany do ujawnienia prawdy o Laporcie i Barcelonie

Victor Font zabrał głos przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi w FC Barcelonie. W rozmowie z Mundo Deportivo skrytykował Joana Laportę i wezwał Lionela Messiego do ujawnienia prawdy.

Font wzywa Messiego do zabrania głosu ws. wyborów w Barcelonie

Victor Font otwarcie zaapelował do członków FC Barcelony o zmianę władzy w klubie. Kandydat uważa że obecny model zarządzania wymaga korekty. Podkreślił, że wybory będą kluczowe dla przyszłości organizacji. Jego zdaniem klub potrzebuje większej przejrzystości i stabilności.

W trakcie wystąpienia Font poruszył także temat Lionela Messiego. Kandydat liczy, że Argentyńczyk ujawni kulisy swojego odejścia z klubu. – Myślę że Messi nie zabierze głosu do niedzieli, ale mam nadzieję, że to zrobi – powiedział Font. – Wyjaśni prawdę o swoim odejściu z klubu i o próbie powrotu w 2023 roku – dodał.

– Joan Laporta nie mówi prawdy. Leo Messi był już praktycznie zakontraktowany. W styczniu 2023 roku, po zdobyciu mistrzostwa świata, spotkaliśmy się i powiedział mi, że ma ochotę wrócić, więc się z nim spotkałemprzyznał niedawno Xavi w temacie Argentyńczyka.

Font ostrzegł również przed konsekwencjami ponownego wyboru Laporty. Zwrócił uwagę na trudną sytuację finansową Barcelony. Według niego zadłużenie sięga około 2,5 miliarda euro. – Jeśli nie będziemy w stanie odwrócić tej sytuacji w niedzielę model własnościowy jest zagrożony – stwierdził.

Kandydat przedstawił także swoją wizję zarządzania klubem. – Projekt dla kraju, który wykracza poza osobiste marzenie o zostaniu prezydentem – powiedział Font. Podkreślił że chce profesjonalizacji zarządzania oraz większej roli członków klubu. Jego zdaniem nadchodzące wybory zdecydują o kierunku Barcelony na wiele lat.

