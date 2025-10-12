Mbappe zdradził, kto jest jego idolem. „Zawsze był moim wzorem”

Kylian Mbappe w wywiadzie dla Movistar zdradził, kto jest jego wzorem do naśladowania. Odpowiedź gwiazdora Realu Madryt nie jest zaskoczeniem. Jako idola wskazał Cristiano Ronaldo.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Cristiano Ronaldo zawsze był moim wzorem – mówi Mbappe

Kylian Mbappe to aktualnie największa gwiazda Realu Madryt. Francuz trafiła na Santiago Bernabeu latem ubiegłego roku na zasadzie wolnego transferu z Paris Saint-Germain. 26-latek na każdym kroku jest porównywany do Cristiano Ronaldo, czyli legendy Królewskich. W rozmowie z Movistar zdradził, że Portugalczyk to jego idol z dzieciństwa. Co więcej, dodał, że korzysta z rad, które mu udziela.

„Cristiano Ronaldo zawsze był moim wzorem do naśladowania, przykładem dla mnie. Mam szczęście, że mogę z nim rozmawiać. Udziela mi rad, pomaga mi… jest numerem jeden. Jest ikoną Realu Madryt. Ludzie wciąż marzą o Cristiano i wciąż o nim mówią” – powiedział.

Ronaldo i Mbappe nie mieli nigdy okazji, aby grać ze sobą w tym samym klubie. Natomiast kilka razy spotkali się przeciwko sobie między innymi przy okazji spotkań Portugalia – Francja. Po jednym z meczów wymienili się nawet koszulkami, co zostało uwiecznione na zdjęciu.

Mbappe, choć gra w Madrycie dopiero od nieco ponad roku może pochwalić się imponującymi statystykami. W 69 meczach zdobył aż 58 goli, dodając do tego 7 asyst. W poprzednim sezonie został królem strzelców La Liga, a także zgarnął Złotego Buta (31 bramek w lidze).

Do wyniku Cristiano Ronaldo wciąż wiele mu brakuje. Portugalczyk bronił barw Realu w latach 2009-2018. W tym czasie wystąpił w 438 meczach, strzelając 450 goli i notując 131 asyst. Jako gracz Królewskich sięgnął m.in. po cztery Złote Piłki i trzy Złote Buty. Trzykrotnie był także królem strzelców La Liga i sześć razy Ligi Mistrzów.