Mbappe zachwyca formą! Niesamowity początek sezonu

Kylian Mbappe udowadnia, że jest w zabójczej formie na początku sezonu 2025/2026. W 13 meczach dla Realu Madryt zdobył aż 16 bramek. To nie wszystko, czym może pochwalić się Francuz.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Co za statystyki Mbappe! Wymarzony start sezonu

Real Madryt ma za sobą imponujący początek sezonu 2025/2026. Warto dodać, że są to pierwsze miesiące z nowym trenerem. Przed startem Klubowych Mistrzostw Świata stery w klubie przejął Xabi Alonso. Hiszpan zastąpił na stanowisku Carlo Ancelottiego. Adaptacja zawodników przebiegła w sposób wzorowy, czego dowodem jest 12 zwycięstw w 13 meczach w La Liga i Lidze Mistrzów.

Jedną z kluczowych postaci w zespole jest Kylian Mbappe. Francuz udowadnia, że nie bez powodu mówi się o nim jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Od początku rozgrywek imponuje formą, wpisując się na listę strzelców w 11 z 13 rozegranych spotkań.

Jak dotąd ma na swoim koncie aż 16 goli i 2 asysty. To jednak nie wszystko, ponieważ Mbappe wykreował również 43 sytuacje dla kolegów z drużyny. Ponadto ośmiokrotnie był wybierany piłkarzem meczu, dwukrotnie piłkarzem miesiąca w Realu Madryt i La Liga, a także zgarnął nagrodę dla zawodnika tygodnia w Lidze Mistrzów.

Kylian Mbappe – statystyki w sezonie 2025/26:

Liczba meczów: 13

Bramki: 16

Asysty: 2

Udane dryblingi: 35

Wykreowane sytuacje: 43

Piłkarz meczu: 8

Piłkarza miesiąca w Realu: 2

Piłkarza miesiąca w La Liga: 2

Piłkarz tygodnia w Lidze Mistrzów: 1