Mbappe zachwyca formą! Niesamowity początek sezonu

Co za statystyki Mbappe! Wymarzony start sezonu
Real Madryt ma za sobą imponujący początek sezonu 2025/2026. Warto dodać, że są to pierwsze miesiące z nowym trenerem. Przed startem Klubowych Mistrzostw Świata stery w klubie przejął Xabi Alonso. Hiszpan zastąpił na stanowisku Carlo Ancelottiego. Adaptacja zawodników przebiegła w sposób wzorowy, czego dowodem jest 12 zwycięstw w 13 meczach w La Liga i Lidze Mistrzów.
Jedną z kluczowych postaci w zespole jest Kylian Mbappe. Francuz udowadnia, że nie bez powodu mówi się o nim jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Od początku rozgrywek imponuje formą, wpisując się na listę strzelców w 11 z 13 rozegranych spotkań.
Jak dotąd ma na swoim koncie aż 16 goli i 2 asysty. To jednak nie wszystko, ponieważ Mbappe wykreował również 43 sytuacje dla kolegów z drużyny. Ponadto ośmiokrotnie był wybierany piłkarzem meczu, dwukrotnie piłkarzem miesiąca w Realu Madryt i La Liga, a także zgarnął nagrodę dla zawodnika tygodnia w Lidze Mistrzów.
Kylian Mbappe – statystyki w sezonie 2025/26:
Liczba meczów: 13
Bramki: 16
Asysty: 2
Udane dryblingi: 35
Wykreowane sytuacje: 43
Piłkarz meczu: 8
Piłkarza miesiąca w Realu: 2
Piłkarza miesiąca w La Liga: 2
Piłkarz tygodnia w Lidze Mistrzów: 1