Mbappe wskazał, z kim woli grać, ale ten zawodnik może wkrótce odejść z Realu!

Real Madryt w ofensywie ma pozytywny ból głowy jeśli chodzi o możliwości. Jednak sam Kylian Mbappe wskazuje jasno, że woli grać z Rodrygo, a nie Viniciusem Juniorem, o czym poinformował serwis "El Nacional".

Newscom/Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe woli Rodrygo na murawie

Real Madryt w tym sezonie radzi sobie dość dobrze. Aktualnie w tabeli ligi hiszpańskiej Królewscy mają na koncie 31 punktów, co po 12 spotkaniach daje im trzy oczka przewagi nad drugą FC Barceloną. W Lidze Mistrzów z kolei poza ostatnią porażką z Liverpoolem, mają same zwycięstwa na koncie. Niemniej kibiców zapewne może niepokoić ostatni tydzień, bowiem to właśnie w nim zdarzyła się porażka z The Reds oraz strata punktów w bezbramkowym remisie z Rayo.

Do tej pory jednak więcej jest pozytywów, a jednym z nich może być bardzo dobra forma Kyliana Mbappe. Francuz pod wodzą Xabiego Alonso odnalazł się doskonale i jest absolutnym liderem zespołu ze stolicy Hiszpanii. Do tego stopnia jego rola jest ważna, że zaczyna jasno wskazywać, z kim chciałby grać. Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, Kylian Mbappe woli występować na murawie z Rodrygo, a nie – jak ma to zazwyczaj miejsce – Viniciusem Juniorem. Wpływ na to ma m.in. większa wszechstronność byłego gracza Santosu oraz częstsza chęć do dogrywania, a nie samodzielnego kończenia akcji.

Dotychczas sporo mówiło się o tym, że Rodrygo jest jedną nogą poza klubem. Wskazywało na to także częste miejsce na ławce Brazylijczyka. Niemniej także przyszłość Viniciusa nie jest pewna. Kylian Mbappe w tym sezonie rozegrał dla zespołu Realu Madryt w sumie 16 spotkań, w których zdobył 18 goli oraz zanotował dwie asysty. To liczby kosmiczne. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-letniego Francuza na 180 milionów euro.

Zobacz także: Barcelona, PSG i trzy inne zespoły! Ten transfer może kosztować 150 milionów