Barcelona, PSG i trzy inne zespoły! Ten transfer może kosztować 150 milionów

Victor Osimhen na liście życzeń pięciu gigantów

Barcelona nie jest jedynym klubem, który będzie szukał najbliższego lata nowego napastnika, a przynajmniej wszystko na to wskazuje. Wówczas bowiem wygasa umowa Roberta Lewandowskiego i do tej pory wiele wskazywało, że nie będzie ona przedłużona. Jednak takie mecze, jak wczorajszy, w którym Polak zdobył trzy gole, mogą coś zmienić w nastawieniu działaczy Dumy Katalonii.

Niemniej klub musi być gotowy na inny scenariusz i nowe otwarcie. Dlatego też jednym z potencjalnych nowych napastników jest Victor Osimhen z Galatasaray, o czym poinformował serwis „Fanatik”. Problem jednak w tym, że w transfer napastnika z tureckiego giganta nie będzie łatwy, bowiem zainteresowane jego sprowadzeniem jest także PSG, Liverpool, Manchester United oraz Chelsea. To oznacza sporą konkurencję, a już teraz mówi się przecież o tym, że jego sprowadzenie mogłoby kosztować nawet 150 milionów euro.

Victor Osimhen w tym sezonie do tej pory rozegrał 12 spotkań i zdobył w nich dziewięć goli. W przeszłości Nigeryjczyk miał okazję reprezentować barwy SSC Napoli, gdzie w 133 meczach strzelił 76 goli oraz zanotował 18 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-latka na 75 milionów euro, a jego umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2029 roku.

