Arbeloa ogłosił kadrę. Real Madryt bez wielkiej gwiazdy w LM!

12:28, 25. lutego 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Real Madryt

Real Madryt już za kilka godzin rozpocznie rewanżowe starcie w 1/16 finału Ligi Mistrzów. Alvaro Arbeloa ogłosił kadrę Królewskich na starcie z Benficą. Zabraknie wielkiej gwiazdy.

Alvaro Arbeloa (SL Benfica - Real Madryt)
Obserwuj nas w
SPP Sport Press Photo./ Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa (SL Benfica - Real Madryt)

Real Madryt potężnie osłabiony. Znamy kadrę na rewanż w LM

Premierowa odsłona rywalizacji o awans do 1/8 finału zakończyła się po myśli hiszpańskiego giganta. Real Madryt na Estadio da Luz wygrał 1:0. Zwycięską bramkę zdobył Vinicius Junior, któremu asystował Kylian Mbappe. Niestety, w rewanżowym pojedynku Alvaro Arbeloa nie będzie mógł skorzystać z usług jednego z piłkarzy, którzy uczestniczyli w tej akcji.

Szkoleniowiec Los Blancos powołał zawodników na dzisiejsze starcie na Santiago Bernabeu. W grupie 24 piłkarzy brakuje największej gwiazdy – Mbappe nie wystąpi środowym hicie. Reprezentant Francji od dłuższego czasu mierzy się z urazem.

Bramkarze:

  • Thibaut Courtois
  • Andrij Łunin
  • Fran González

Obrońcy

  • Dani Carvajal
  • David Alaba
  • Trent Alexander-Arnold
  • Raúl Asencio
  • Álvaro Carreras
  • Fran García
  • Antonio Rüdiger
  • Ferland Mendy

Pomocnicy

  • Eduardo Camavinga
  • Federico Valverde
  • Aurélien Tchouaméni
  • Arda Güler
  • Manuel Angel
  • Jorge Cestero
  • Cesar Palacios
  • Thiago Pitarch

Napastnicy

  • Vinícius Júnior
  • Brahim Diaz
  • Gonzalo García
  • Franco Mastantuono

Lista nieobecnych jest dłuższa. Real zagra bez kontuzjowanych Jude’a Bellinghama, Daniego Ceballosa, Edera Militao, Deana Huijsena i Rodrygo, który pauzuje za czerwoną kartkę, otrzymają jeszcze w fazie ligowej.

Zwycięzca dwumeczu Real – Benfica w kolejnej rundzie Ligi Mistrzów zmierzy się ze Sportingiem lub z Manchesterem City. Losowanie par 1/8 finału odbędzie się 27 lutego o godzinie 12:00 w szwajcarskim Nyonie.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź