Real Madryt już za kilka godzin rozpocznie rewanżowe starcie w 1/16 finału Ligi Mistrzów. Alvaro Arbeloa ogłosił kadrę Królewskich na starcie z Benficą. Zabraknie wielkiej gwiazdy.

SPP Sport Press Photo./ Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa (SL Benfica - Real Madryt)

Real Madryt potężnie osłabiony. Znamy kadrę na rewanż w LM

Premierowa odsłona rywalizacji o awans do 1/8 finału zakończyła się po myśli hiszpańskiego giganta. Real Madryt na Estadio da Luz wygrał 1:0. Zwycięską bramkę zdobył Vinicius Junior, któremu asystował Kylian Mbappe. Niestety, w rewanżowym pojedynku Alvaro Arbeloa nie będzie mógł skorzystać z usług jednego z piłkarzy, którzy uczestniczyli w tej akcji.

Szkoleniowiec Los Blancos powołał zawodników na dzisiejsze starcie na Santiago Bernabeu. W grupie 24 piłkarzy brakuje największej gwiazdy – Mbappe nie wystąpi środowym hicie. Reprezentant Francji od dłuższego czasu mierzy się z urazem.

Bramkarze:

Thibaut Courtois

Andrij Łunin

Fran González

Obrońcy

Dani Carvajal

David Alaba

Trent Alexander-Arnold

Raúl Asencio

Álvaro Carreras

Fran García

Antonio Rüdiger

Ferland Mendy

Pomocnicy

Eduardo Camavinga

Federico Valverde

Aurélien Tchouaméni

Arda Güler

Manuel Angel

Jorge Cestero

Cesar Palacios

Thiago Pitarch

Napastnicy

Vinícius Júnior

Brahim Diaz

Gonzalo García

Franco Mastantuono

Lista nieobecnych jest dłuższa. Real zagra bez kontuzjowanych Jude’a Bellinghama, Daniego Ceballosa, Edera Militao, Deana Huijsena i Rodrygo, który pauzuje za czerwoną kartkę, otrzymają jeszcze w fazie ligowej.

Zwycięzca dwumeczu Real – Benfica w kolejnej rundzie Ligi Mistrzów zmierzy się ze Sportingiem lub z Manchesterem City. Losowanie par 1/8 finału odbędzie się 27 lutego o godzinie 12:00 w szwajcarskim Nyonie.