Real Madryt potężnie osłabiony. Znamy kadrę na rewanż w LM
Premierowa odsłona rywalizacji o awans do 1/8 finału zakończyła się po myśli hiszpańskiego giganta. Real Madryt na Estadio da Luz wygrał 1:0. Zwycięską bramkę zdobył Vinicius Junior, któremu asystował Kylian Mbappe. Niestety, w rewanżowym pojedynku Alvaro Arbeloa nie będzie mógł skorzystać z usług jednego z piłkarzy, którzy uczestniczyli w tej akcji.
Szkoleniowiec Los Blancos powołał zawodników na dzisiejsze starcie na Santiago Bernabeu. W grupie 24 piłkarzy brakuje największej gwiazdy – Mbappe nie wystąpi środowym hicie. Reprezentant Francji od dłuższego czasu mierzy się z urazem.
Bramkarze:
- Thibaut Courtois
- Andrij Łunin
- Fran González
Obrońcy
- Dani Carvajal
- David Alaba
- Trent Alexander-Arnold
- Raúl Asencio
- Álvaro Carreras
- Fran García
- Antonio Rüdiger
- Ferland Mendy
Pomocnicy
- Eduardo Camavinga
- Federico Valverde
- Aurélien Tchouaméni
- Arda Güler
- Manuel Angel
- Jorge Cestero
- Cesar Palacios
- Thiago Pitarch
Napastnicy
- Vinícius Júnior
- Brahim Diaz
- Gonzalo García
- Franco Mastantuono
Lista nieobecnych jest dłuższa. Real zagra bez kontuzjowanych Jude’a Bellinghama, Daniego Ceballosa, Edera Militao, Deana Huijsena i Rodrygo, który pauzuje za czerwoną kartkę, otrzymają jeszcze w fazie ligowej.
Zwycięzca dwumeczu Real – Benfica w kolejnej rundzie Ligi Mistrzów zmierzy się ze Sportingiem lub z Manchesterem City. Losowanie par 1/8 finału odbędzie się 27 lutego o godzinie 12:00 w szwajcarskim Nyonie.